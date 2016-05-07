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Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
Кубань (ЛФЛ) - Мордовия: обзор матча 07 мая 2016
Кубань (ЛФЛ)
07.05.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Мордовия
6'
И. Бальде
2'
Е. Луценко
86'
М. Перендиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
Желтая карточка
Р. Павлюченко
90'
90'
Желтая карточка
Д. Стеванович
90'
Желтая карточка
Н. Ревишвили
89'
Замена
М. Кобахидзе
️️️️
Э. Махмудов
86'
Желтая карточка
М. Перендиа
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Перендиа
Пас отдал
А. Бобер
Желтая карточка
С. Георгиевский
83'
Замена
Г. Букур
️️️️
Г. Зотов
81'
78'
Желтая карточка
П. Игнатович
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Е. Селезнев
75'
66'
Желтая карточка
В. Рыков
62'
Замена
А. Бобер
️️️️
О. Власов
54'
Замена
М. Перендиа
️️️️
Р. Нахушев
Замена
С. Георгиевский
️️️️
М. Майрович
46'
33'
Желтая карточка
Э. Махмудов
Желтая карточка
М. Майрович
33'
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Пас отдал
Шандао
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
Е. Луценко
Пас отдал
О. Власов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
22
Аподи
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
21
Игорь Жураховский
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
3-3-3
31
Беленов
28
Сантана
5
Армаш
2
Шандао
8
Бугаев
8
Якуба
31
Зотов
11
Селезнев
10
Майрович
6
Бальде
4-1-3-2
77
Ревишвили
44
Тишкин
55
Нахушев
44
Рыков
33
Гапон
16
Стеванович
84
Власов
8
Махмудов
29
Игнатович
23
Мухаметшин
48
Луценко
31
Зотов
11
Букур
11
Букур
31
Зотов
10
Майрович
13
Георгиевский
13
Георгиевский
10
Майрович
11
Селезнев
10
Павлюченко
10
Павлюченко
11
Селезнев
8
Махмудов
23
Кобахидзе
23
Кобахидзе
8
Махмудов
55
Нахушев
40
Перендиа
40
Перендиа
55
Нахушев
84
Власов
8
Бобер
8
Бобер
84
Власов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Мордовия
21
Игорь Жураховский
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
97
Томас Фибел
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
21
Игорь Жураховский
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
97
Томас Фибел
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
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