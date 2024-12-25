Экс-защитник «Краснодара» рассказал о самой бесполезной дорогой покупке за 1,2 миллиона рублей

Бывший игрок «Краснодара» Руслан Нахушев вспомнил, как купил дорогостоящие часы в Европе.

– Большие премиальные обычно ассоциируются с большими тратами. Помнишь свою самую бесполезную дорогую покупку?

– Эта история тоже из «Краснодара». Главным модником в той команде был Саша Амисулашвили: украшения, пиджачки, барсеточки, лоферы, парфюмы.

Поехали мы однажды на сборы в Австрию. В выходной день решили сгонять в Мюнхен – там недалеко. Погуляли, посмотрели достопримечательности, купили какие-то шмотки.

Саша всю дорогу обсуждал с Игорем Смольниковым часы – мол, тут рядом покупал себе «Ролексы». В какой-то момент меня так достали эти разговоры, что я не выдержал: «Пойдемте уже и я себе эти «Ролексы» куплю!».

– Сколько стоили?

– 1,2 миллиона. Дурак! Мне эти «Ролексы» нахер были не нужны – я их надел-то всего три раза. Я всегда спокойно относился к часам, но, видишь, тогда в голове что-то замкнуло.

Самое смешное было потом. Пацаны говорят: «Если на границе поймут, что часы новые – потребуют заплатить большой налог. Так что коробку ты с собой вообще не бери, а сами часы потри об стол, чтобы чуть поцарапались и выглядели поношенными».

И что ты думаешь – я реально специально поцарапал часы за 1,2 миллиона рублей. А пограничники в их сторону даже не посмотрели!

– Где часы сейчас?

– Лежат дома. Если старший сын когда-то сам накопит эту сумму, я ему их подарю. Если нет – может, продам.

Надо посмотреть – сколько они сейчас стоят. Говорят же, что «Ролексы» никогда не падают в цене, а только растут. Прямо как «Бугатти».