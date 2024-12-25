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    • Экс-защитник «Краснодара» рассказал о самой бесполезной дорогой покупке за 1,2 миллиона рублей

    Экс-защитник «Краснодара» рассказал о самой бесполезной дорогой покупке за 1,2 миллиона рублей

    Бывший игрок «Краснодара» Руслан Нахушев вспомнил, как купил дорогостоящие часы в Европе.

    – Большие премиальные обычно ассоциируются с большими тратами. Помнишь свою самую бесполезную дорогую покупку?

    – Эта история тоже из «Краснодара». Главным модником в той команде был Саша Амисулашвили: украшения, пиджачки, барсеточки, лоферы, парфюмы.

    Поехали мы однажды на сборы в Австрию. В выходной день решили сгонять в Мюнхен – там недалеко. Погуляли, посмотрели достопримечательности, купили какие-то шмотки.

    Саша всю дорогу обсуждал с Игорем Смольниковым часы – мол, тут рядом покупал себе «Ролексы». В какой-то момент меня так достали эти разговоры, что я не выдержал: «Пойдемте уже и я себе эти «Ролексы» куплю!».

    – Сколько стоили?

    – 1,2 миллиона. Дурак! Мне эти «Ролексы» нахер были не нужны – я их надел-то всего три раза. Я всегда спокойно относился к часам, но, видишь, тогда в голове что-то замкнуло.

    Самое смешное было потом. Пацаны говорят: «Если на границе поймут, что часы новые – потребуют заплатить большой налог. Так что коробку ты с собой вообще не бери, а сами часы потри об стол, чтобы чуть поцарапались и выглядели поношенными».

    И что ты думаешь – я реально специально поцарапал часы за 1,2 миллиона рублей. А пограничники в их сторону даже не посмотрели!

    – Где часы сейчас?

    – Лежат дома. Если старший сын когда-то сам накопит эту сумму, я ему их подарю. Если нет – может, продам.

    Надо посмотреть – сколько они сейчас стоят. Говорят же, что «Ролексы» никогда не падают в цене, а только растут. Прямо как «Бугатти».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1735133749
    Ну и нахушев такие дорогие часы?
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