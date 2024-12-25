Экс-защитник ЦСКА и «Краснодара» рассказал о походах в казино

Бывший футболист «Краснодара» и ЦСКА Руслан Нахушев поделился воспоминаниями о развлечениях в игорных заведениях.

– В начале нулевых многие футболисты просаживали деньги в игровых автоматах. Тебя тоже зацепило?

– В ЦСКА – нет. Там у меня был один маршрут: дом – тренировка – дом. Хотел прогрессировать доказывать свою состоятельность, чтобы закрепиться в команде.

А вот когда перешел в «Сатурн» началось – тусовки, казино. Первый год в «Сатурне» я был не женат, поэтому ситуация позволяла.

Я не был лудоманом, но иногда заходил попытать удачу. Особенно после домашних побед.

– Почему именно после них?

– Ну а что еще делать? После матча у тебя хреначит адреналин, ты в эйфории – до утра точно не заснешь.

Плюс для тех, кто играл, на следующий день всегда была восстановительная тренировка – побегали на лайте и разошлись.

Короче, все условия для того, чтобы до 6-7 часов утра просидеть в казино и поиграть на премиальные.

– Сколько максимум выигрывал?

– Где-то 800 тысяч рублей, в рулетку. Причем в тот вечер я начинал с 500 долларов. Остальные люди, которые сидели вместе со мной, ставили по какой-то тактике, продумывали стратегию.

А я чисто на дурака – кидал по десятке. Потом по сотке. И вдруг поперло! Когда сорвал куш, поймал полнейший кураж – начал угощать все заведение напитками.

Правда, те 800 тысяч не сделали меня богатым – за все время, что я ходил в казино, примерно столько же и проиграл.

Так работает игорный бизнес, ты не можешь выйти в плюс. Но тысячи людей этого не понимают – проигрывают машины, квартиры, жизни, гонясь за той эйфорией, которую приносит выигрыш.