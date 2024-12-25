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    • Экс-защитник «Краснодара» вспомнил, как игроки развели Галицкого на тройные премиальные

    Экс-защитник «Краснодара» вспомнил, как игроки развели Галицкого на тройные премиальные

    Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев рассказал о самых больших премиальных в карьере.

    – Помнишь самые большие премиальные в карьере?

    – Они почти в каждой команде были одинаковыми – по 3 тысячи долларов. Иногда платили двойные. Но однажды дали аж тройные!

    – Это где?

    – В «Краснодаре». Играли со «Спартаком». Галицкий перед матчем объявил, что в случае победы заплатит двойные. Выиграли, все радуются, раздевалка ходуном – и вдруг заходит Сергей Николаевич. Ребята тут же начали его «раскачивать»: «Тройные! Тройные! Тройные!» У него сразу улыбка до ушей – согласился.

    • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
    • Нахушев выступал за клуб в 2012–2013 годах.

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    Источник: Sport24

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