Экс-защитник «Краснодара» вспомнил, как игроки развели Галицкого на тройные премиальные

Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев рассказал о самых больших премиальных в карьере.
– Помнишь самые большие премиальные в карьере?
– Они почти в каждой команде были одинаковыми – по 3 тысячи долларов. Иногда платили двойные. Но однажды дали аж тройные!
– Это где?
– В «Краснодаре». Играли со «Спартаком». Галицкий перед матчем объявил, что в случае победы заплатит двойные. Выиграли, все радуются, раздевалка ходуном – и вдруг заходит Сергей Николаевич. Ребята тут же начали его «раскачивать»: «Тройные! Тройные! Тройные!» У него сразу улыбка до ушей – согласился.
- Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
- Нахушев выступал за клуб в 2012–2013 годах.