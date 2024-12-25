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    Нахушев: «Гарик Денисов скупил половину Питера»

    Бывший игрок «Краснодара» Руслан Нахушев раскрыл, что ему приносит деньги, а также рассказал о крупных инвестициях Игоря Денисова.

    – Еще когда играл, взял себе несколько объектов коммерческой недвижимости. Сдаю помещения под магазины – «Дикси», «Магнит».

    Доход, конечно, не такой, как у Игоря Денисова, но чувствую себя нормально – денег хватает, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась.

    – А какой доход у Денисова?

    – Олежка Власов рассказывал – когда Гарик зарабатывал большие деньги в «Анжи» и «Динамо», он скупил половину Питера: квартиры, офисы, разные помещения.

    В то время вообще было можно вкладываться в «кирпич». Евсиков, Попов и Мандрыкин, с которыми мы вместе были ЦСКА, купили себе несколько квартир и потом сдавали.

    Сейчас рынок жилья не такой подвижный – на аренде много не заработаешь. А вот коммерческая недвижимость по-прежнему в почете.

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    Источник: Sport24

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