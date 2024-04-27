«Мировой дядька»: Нахушев поделился впечатлениями от общения с Галицким

Бывший игрок «Краснодара» Руслан Нахушев рассказал об общении с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Он часто заходил к нам, вплоть до массажных кабинетов. И общался в том числе о жизни. О футболе, конечно, тоже – европейском, российском. Дядька мировой.

Это сложно объяснить, надо с ним просто пообщаться. В голове – компьютер. Играет в шахматы на 20 досок, так же в общении – говорит, но в голове происходят все процессы. Всегда позитивный, в хорошем настроении и расположении духа. После плохих игр заходил в раздевалку и подбадривал», – сказал Нахушев.