Нахушев: «Мы, футболисты, люди не бедные и готовы потерпеть, хотя и зависимы от зарплат»

Защитник «Мордовии» Руслан Нахушев в интервью Stolica-s рассказал о финансовых задолженностях перед игроками саранского клуба.

«Об этом тоже не можем не думать, поскольку люди семейные, хочется получать деньги вовремя. Но задержки есть во многих отраслях, даже в здравоохранении. А мы, футболисты, люди не бедные и готовы потерпеть. Хотя ребята зависимы от зарплат. Ведь свои планы мы строим на основе гарантированных денежных поступлений – кто-то взял кредит, кто-то строит дом… И за детсад надо платить, за школу, больницу…

С финансовыми трудностями я сталкивался в раменском «Сатурне». Нас долго кормили обещаниями, дескать, долги погасят через месяц, потом через два, три, через полгода… В итоге клуб прекратил существование. А мы бились по-честному, сохранили для Подмосковья Премьер-лигу и в приподнятом настроении ушли в отпуск. Потом узнали, что команды не будет, клуб обанкротился. Получилось, полгода играли бесплатно. Мы посмеялись, пошутили и забыли. А что тут поделаешь? Я уверен, в «Мордовии» этого точно не случится, поскольку здесь настоящие руководители! Они нас заверили, что все будет нормально. Республика не бросит футбольную команду», – отметил Нахушев.