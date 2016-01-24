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    • Нахушев: «Никаких заговоров против Гордеева в «Мордовии» не было и не будет»

    Нахушев: «Никаких заговоров против Гордеева в «Мордовии» не было и не будет»

    Защитник «Мордовии» Руслан Нахушев выразил мнение, что под руководством Андрея Гордеева команда сможет сохранить прописку в российской Премьер-лиге.

    «Я лично высокого мнения об Андрее Львовиче, считаю его очень сильным специалистом. Не обращаю внимания на слухи, которые появлялись в Интернете. Мол, футболисты не хотят тренироваться под его руководством, устраивают заговоры. Заверяю, это полная чушь. Никаких заговоров против Гордеева не было и не будет. В «Мордовии» — отличный коллектив, с тренерским штабом у ребят полное взаимопонимание. Игроки доверяют и главному наставнику, и его помощникам. В команде собраны люди, которые никогда и ни за что не станут строить за спиной козни.

    Мы рады, что Андрей Львович остался на тренерском посту. С ним приятно работать. Сейчас следует подкорректировать отдельные моменты, и результат придет. Мы на это очень надеемся. Приложим все усилия, чтобы сохранить место «Мордовии» в Премьер-лиге. Надеюсь, в весенних матчах фортуна окажется на нашей стороне. Ведь в осенней части чемпионата мы в ряде матчей недосчитались важных очков в том числе из-за невезения. Бездарно отдали игру ЦСКА, ведя в счете 3:0! После была еще серия неудачных матчей. И даже когда пришли в себя, потеряли несколько очков. Обязаны были выигрывать, но завершали матчи вничью», – приводит слова Нахушева «Столица-С».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 19:01
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