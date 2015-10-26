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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 26 октября 2015
Локомотив
26.10.2015, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Ростов
57'
Д. Полоз
85'
М. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
Желтая карточка
А. Самедов
90'
+2
85'
ГОЛ! 0:2!
М. Думбия
Пас отдал
С. Азмун
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Касаев
83'
80'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
80'
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Р. Янбаев
77'
76'
Желтая карточка
П. Могилевец
65'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Б. Ротенберг
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Ндинга
64'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Бухаров
56'
Желтая карточка
Б. Ротенберг
30'
Желтая карточка
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ОП
49
Роман Шишкин
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
43
Денис Терентьев
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Павел Могилевец
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
29
Денисов
4
Дюрица
17
Михалик
55
Янбаев
88
Ндинга
11
Касаев
49
Шишкин
18
Коломейцев
19
Самедов
14
Ниасс
3-3-2-1-1
35
Джанаев
34
Маргасов
99
Новосельцев
15
Баштуш
28
Ротенберг
28
Могилевец
43
Терентьев
2
Калачев
16
Нобоа
7
Полоз
11
Бухаров
11
Касаев
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Касаев
88
Ндинга
59
Миранчук
59
Миранчук
88
Ндинга
55
Янбаев
32
Шкулетич
32
Шкулетич
55
Янбаев
28
Ротенберг
19
Байрамян
19
Байрамян
28
Ротенберг
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Владимир Миневич (Смоленск)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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