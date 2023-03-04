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РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 04 марта 2023
Ростов
04.03.2023, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
87'
Н. Комличенко
33'
А. Дзюба
57'
А. Дзюба
64'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Локомотив
ГОЛ! 1:3!
Н. Комличенко
Пас отдал
И. Комаров
87'
83'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Глушенков
80'
Замена
В. Раков
️️️️
Ф. Камано
80'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Карпукас
76'
Желтая карточка
М. Глушенков
Замена
Д. Полоз
️️️️
Х. Байрамян
75'
75'
Замена
М. Митай
️️️️
С. Пиняев
75'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
А. Дзюба
Замена
И. Комаров
️️️️
Д. Уткин
71'
Замена
А. Лангович
️️️️
А. Сильянов
71'
64'
ГОЛ! 0:3!
А. Дзюба
Пас отдал
М. Глушенков
60'
Желтая карточка
Д. Баринов
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Желтая карточка
Н. Комличенко
54'
Замена
А. Миронов
️️️️
А. Селява
46'
Замена
К. Щетинин
️️️️
Е. Голенков
46'
35'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Н. Тикнизян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
8
Александр Селява
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛАЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПАЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
10
Максим Глушенков
ЦП
40
Франсуа Камано
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
42
Павел Бочаров
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Песьяков
23
Чернов
4
Мелехин
55
Осипенко
45
Сильянов
15
Глебов
47
Уткин
8
Селява
19
Байрамян
69
Голенков
27
Комличенко
2-4-1-1-2
22
Лантратов
13
Конти
63
Кузьмичев
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Тикнизян
10
Глушенков
9
Пиняев
22
Дзюба
40
Камано
47
Уткин
10
Комаров
10
Комаров
47
Уткин
45
Сильянов
87
Лангович
87
Лангович
45
Сильянов
8
Селява
8
Миронов
8
Миронов
8
Селява
69
Голенков
10
Щетинин
10
Щетинин
69
Голенков
19
Байрамян
7
Полоз
7
Полоз
19
Байрамян
10
Глушенков
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
10
Глушенков
9
Пиняев
2
Митай
2
Митай
9
Пиняев
93
Карпукас
22
Марадишвили
22
Марадишвили
93
Карпукас
40
Камано
11
Раков
11
Раков
40
Камано
22
Дзюба
18
Игнатьев
18
Игнатьев
22
Дзюба
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
42
Павел Бочаров
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
42
Павел Бочаров
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ростов - Локомотив
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Андрей Образко
Резервный судья:
Артем Смолин
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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