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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 03 октября 2023
Локомотив
03.10.2023, вторник, 17:15
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
3 : 1
Завершен
Ростов
34'
Т. Сулейманов
39'
А. Миранчук
59'
М. Глушенков
89'
М. Осипенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Ростов
Желтая карточка
Д. Баринов
90'
+2
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
90'
89'
ГОЛ! 3:1!
М. Осипенко
Пас отдал
Е. Голенков
Замена
М. Щетинин
️️️️
К. Марадишвили
83'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Н. Тикнизян
68'
64'
Желтая карточка
М. Осипенко
63'
Замена
М. Осипенко
️️️️
Д. Семенчук
63'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Г. Игнатов
63'
Замена
Е. Голенков
️️️️
К. Щетинин
ГОЛ! 3:0!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Сильянов
59'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
55'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Т. Сулейманов
55'
Замена
М. Глушенков
️️️️
И. Самошников
55'
46'
Желтая карточка
Д. Прохин
46'
Замена
А. Лангович
️️️️
И. Кирш
46'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 2:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Н. Тикнизян
39'
Желтая карточка
Е. Морозов
36'
ГОЛ! 1:0!
Т. Сулейманов
Пас отдал
А. Миранчук
34'
Пенальти не реализован!
А. Миранчук
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
24
Максим Ненахов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
71
Наир Тикнизян
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
8
Роман Тугарев
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Давид Семенчук
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
11
Алексей Ионов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гилерме
24
Ненахов
85
Морозов
3
Фассон
71
Самошников
6
Баринов
45
Сильянов
22
Марадишвили
71
Тикнизян
21
Миранчук
99
Сулейманов
3-3-1-2-1
30
Медведев
27
Прохин
67
Игнатов
3
Кирш
43
Терентьев
22
Семенчук
8
Тугарев
99
Акбашев
10
Комаров
10
Щетинин
11
Ионов
22
Марадишвили
88
Щетинин
88
Щетинин
22
Марадишвили
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
71
Тикнизян
9
Пиняев
9
Пиняев
71
Тикнизян
71
Самошников
10
Глушенков
10
Глушенков
71
Самошников
99
Сулейманов
22
Дзюба
22
Дзюба
99
Сулейманов
22
Семенчук
55
Осипенко
55
Осипенко
22
Семенчук
3
Кирш
87
Лангович
87
Лангович
3
Кирш
67
Игнатов
47
Уткин
47
Уткин
67
Игнатов
11
Ионов
19
Байрамян
19
Байрамян
11
Ионов
10
Щетинин
69
Голенков
69
Голенков
10
Щетинин
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
22
Илья Лантратов
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
30
Сергей Песьяков
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
РЖД-Арена
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