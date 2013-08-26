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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 26 августа 2013
Локомотив
26.08.2013, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
5 : 0
Завершен
Ростов
44'
Ф. Кайседо
53'
А. Самедов (П)
57'
Майкон
61'
Д. Тарасов
82'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
ГОЛ! 5:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
В. Денисов
82'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Майкон
71'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Ф. Кайседо
65'
Замена
Л. Диарра
️️️️
Т. Михалик
63'
62'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 4:0!
Д. Тарасов
Пас отдал
В. Денисов
61'
58'
Вторая желтая
И. Лоло
ГОЛ! 3:0!
Майкон
Пас отдал
В. Денисов
57'
56'
Замена
Х. Милич
️️️️
Джано
55'
Замена
Д. Полоз
️️️️
К. Гуелор Канга
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Самедов
53'
52'
Красная карточка
К. Агаларов
45'
+1
Желтая карточка
И. Лоло
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
М. Буссуфа
44'
Желтая карточка
М. Буссуфа
29'
27'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
7
Джано
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
4-2-3-1
31
Абаев
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
49
Шишкин
23
Тарасов
17
Михалик
11
Майкон
11
Буссуфа
19
Самедов
10
Кайседо
4-2-3-1
1
Плетикоса
7
Агаларов
0
Дьяков
42
Ксулу
5
Лоло
7
Шешуков
8
Гацкан
2
Калачев
8
Канга
7
Джано
22
Дзюба
17
Михалик
19
Диарра
19
Диарра
17
Михалик
11
Майкон
59
Миранчук
59
Миранчук
11
Майкон
10
Кайседо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Кайседо
7
Джано
19
Милич
19
Милич
7
Джано
22
Дзюба
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
22
Дзюба
8
Канга
7
Полоз
7
Полоз
8
Канга
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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