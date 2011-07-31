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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 31 июля 2011
Ростов
31.07.2011, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив
8'
Д. Лоськов
56'
Д. Сычев (П)
81'
Д. Тарасов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Локомотив
Вторая желтая
А. Хагуш
ГОЛ! 0:3!
Д. Тарасов
Пас отдал
Майкон
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Лоськов
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Григорьев
Замена
Д. Торбинский
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Сычев
Замена
Н. Васильев
️️️️
И. Окоронкво
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Сычев
Желтая карточка
И. Окоронкво
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
О. Иванов
️️️️
Д. Блатняк
Желтая карточка
В. Игнатьев
Желтая карточка
А. Хагуш
15'
11'
Желтая карточка
Д. Глушаков
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоськов
Пас отдал
Д. Сычев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛВ
10
Максим Григорьев
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
19
Драган Блатняк
АП
8
Александр Гацкан
ПВ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
11
Майкон
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Ростов
12
Артем Орсаев
ВР
27
Сергей Харламов
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
4-2-3-1
1
Коченков
20
Буссаиди
4
Окоронкво
19
Салата
14
Хагуш
10
Григорьев
16
Янков
88
Чеснаускис
19
Блатняк
8
Гацкан
21
Адамов
3-2-3-2
1
Гилерме
49
Шишкин
90
Бурлак
4
Дюрица
20
Игнатьев
55
Янбаев
88
Глушаков
10
Лоськов
99
Иванов
0
Сычев
11
Майкон
4
Окоронкво
96
Васильев
96
Васильев
4
Окоронкво
19
Блатняк
19
Иванов
19
Иванов
19
Блатняк
10
Григорьев
10
Кириченко
10
Кириченко
10
Григорьев
20
Игнатьев
6
Торбинский
6
Торбинский
20
Игнатьев
0
Сычев
23
Тарасов
23
Тарасов
0
Сычев
10
Лоськов
9
Ибричич
9
Ибричич
10
Лоськов
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
27
Сергей Харламов
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
27
Сергей Харламов
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Ростов - Локомотив
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Павел Кулалаев (Волжский)
Делегат:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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