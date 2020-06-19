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    Сергей Балахнин

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Балахнин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 ноября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сибирь 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.08.2014 Сибирь 3 : 2 Томь
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