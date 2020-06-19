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Сергей Балахнин
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Сергей Балахнин
Тренер
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Фамилия
Балахнин
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 ноября 1959
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Сибирь
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
31.08.2014
Сибирь
3 : 2
Томь
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12:15
Балахнин: «Ростов» едет в Сочи мальчишками из академии, руководить будет тренер дубля. Это будет не профессиональная команда, матч – профанация»
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26 ноября 2018
09:22
Братья Березцукие пройдут в «Витессе» стажировку
189
15 ноября 2018
10:43
Балахнин – о приглашении Ари в сборную России: «Пока не попробуешь – не узнаешь»
5
28 августа 2018
09:16
Балахнин: «Дзюба заслужил право стать капитаном сборной России»
3
3 августа 2018
09:19
Балахнин: «От Смолова и Дзюбы ждем яркого сезона и большого количества забитых голов»
5
22 января 2018
13:58
Балахнин: «Отпустите Дзюбу и Шатова играть, дайте им шанс!»
16
30 октября 2017
07:05
Балахнин: «Спартак» за упущенную победу может винить только себя»
2
28 августа 2017
10:46
Балахнин: «Зениту» пока сложно играть с соперниками, которые ниже по классу»
2
08:17
Балахнин верит в успех «Спартака» в Лиге чемпионов
23
26 августа 2017
07:04
Балахнин: «Ростов» сыграет в закрытый футбол с «Зенитом»
7
4 июня 2017
18:40
Дуэт Балахнин – Кириченко может возглавить «Ростов»
13
16 марта 2017
15:47
Балахнин: «У «Ростова» могут быть возможности поймать «Манчестер Юнайтед» на контратаках»
6
24 февраля 2017
19:12
Балахнин: «Манчестер Юнайтед» будет непросто с «Ростовом» Бердыева»
9
24 августа 2016
10:25
Балахнин: «Ростов» является фаворитом после ничьей в первом матче»
1
26 июля 2016
18:12
Балахнин: «В перспективе Игнашевича в сборной России могут заменить Нойштедтер и Семенов»
2
24 июля 2016
14:09
Балахнин: «На данный момент в России нет защитника уровня Игнашевича»
16
20 июля 2016
14:20
Слуцкий отчитается перед РФС за работу на Евро-2016
9
19 июля 2016
08:31
Балахнин о Кокорине и Мамаеве: «Сначала подумай, потом сделай»
9
17 июня 2016
19:07
Балахнин: «От нападающих сборной России надо требовать больше»
4
14:53
Балахнин: «В эпизоде с голом Гамшика Шатов и Головин отвлеклись. Это непозволительно»
4
4 июня 2016
09:56
Балахнин: «В матче с Португалией играла не лучшая сборная Англии»
30 мая 2016
14:09
Балахнин: «Увидели слабые места сборной Словакии в матче с Германией»
3
09:41
Балахнин: «Пока не закончится Евро, ребята не выдохнут»
2
27 мая 2016
11:56
Балахнин: «Никто никаких крестов на игроках «Ростова» не ставит»
7
09:55
Балахнин: «Надеюсь, что совсем уж катастрофы с полями во Франции не будет»
26 мая 2016
15:00
Балахнин побывает на матче Англии и Австралии
26 апреля 2016
07:05
Балахнин: «Будет очень непредсказуемая концовка чемпионата»
10 апреля 2016
20:42
Балахнин: «В «Цюрихе» Кержаков не рядовой игрок, а лидер»
28 марта 2016
13:33
Балахнин: «У нас будет мало времени на подготовку к Евро-2016»
12:59
Балахнин посетил матчи соперников сборной России по Евро-2016
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