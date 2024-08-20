Балахнин посоветовал Зиньковскому клуб, который может его «реанимировать»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин дал совет полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

«Если быть откровенным, то Зиньковский уже сейчас не игрок основного состава. Естественно, ему самому надо куда-то уйти играть, он одарeнный парень и в полной мере себя не проявил в «Спартаке». Мне кажется, ему нужно искать себе команду, чтобы показывать, на что он способен.

В командах топ-5 ему надо будет показывать и доказывать. Он точно не будет там тем игроком, который придeт и точно будет в основе. Там будет сложно, кажется, что ему нужно выбирать тот вариант, в котором он будет игроком основного состава, ему будут доверять. Оптимально, наверное, вернуться в Самару к родному тренеру, который знает его потенциал. Это, возможно, реанимировало бы Зиньковского», – сказал Балахнин.