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  • Балахнин посоветовал Зиньковскому клуб, который может его «реанимировать»

Балахнин посоветовал Зиньковскому клуб, который может его «реанимировать»

20 августа 2024, 18:08
5

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин дал совет полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

«Если быть откровенным, то Зиньковский уже сейчас не игрок основного состава. Естественно, ему самому надо куда-то уйти играть, он одарeнный парень и в полной мере себя не проявил в «Спартаке». Мне кажется, ему нужно искать себе команду, чтобы показывать, на что он способен.

В командах топ-5 ему надо будет показывать и доказывать. Он точно не будет там тем игроком, который придeт и точно будет в основе. Там будет сложно, кажется, что ему нужно выбирать тот вариант, в котором он будет игроком основного состава, ему будут доверять. Оптимально, наверное, вернуться в Самару к родному тренеру, который знает его потенциал. Это, возможно, реанимировало бы Зиньковского», – сказал Балахнин.

  • В этом сезоне 28-летний футболист провел 7 матчей, отдал 3 голевые передачи.
  • Контракт Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает полузащитника в 3 миллиона евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон Балахнин Сергей
Комментарии (5)
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...уефан
1724167151
...в хороших руках, будет давать нужные объемы и в Спартаке, если удила не закусит или не забьёт на свою работу. Уход в клуб статусом ниже - понижение рейтингов своих и зарплаты, может есть в его голове место для этих мыслей...
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Desma
1724169756
Изначально было ясно, что Зиньковский и Соболев в Спартаке не приживутся.
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k611
1724173327
Класс игрока подтверждается стабильностью. У Зиньковского хорошие игры чередуются с откровенно слабыми.
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alefreddy
1724175047
все правильно его уровень только Самара
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zigbert
1724179245
Ничего еще в Спартаке для него не потеряно. И время еще есть чтобы доказать свою состоятельность.
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