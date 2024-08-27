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  • Экс-тренер «Ростова» прокомментировал возможный уход Глебова и Уткина

Экс-тренер «Ростова» прокомментировал возможный уход Глебова и Уткина

27 августа 2024, 07:52

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин предположил, что будет с командой в случае ухода полузащитников Данила Глебова и Даниила Уткина.

– Если «Ростов» продаст Глебова в «Спартак», не ждет его борьба за выживание?

– Нет, конечно же. Его заменят, найдут кого-то… Там сейчас есть футболисты, которые могут сыграть. Конечно, первое время будут неудобства. Надо будет адаптироваться, чуть-чуть изменить схему, кого-то найти на это место. Там могут быть разные моменты, но я не думаю, что будет что-то провальное.

– В матче с «Локомотивом» не играл Уткин. Говорят, что у него конфликт с Карпиным. Без Уткина команда стала лучше выглядеть?

– Конечно, жалко, этот парень ростовский, хоть он и воспитанник «Краснодара». Тем не менее, он ростовчанин. Хотелось, чтобы своих ребят больше играло. Но надо быть откровенным, игра «Ростова» без Уткина хуже не стала точно. Уткин, особенно в последнее время, не вносил какие-то креативные вещи.

– Потеряет ли «Ростов» в случае, если Уткин покинет команду?

– Нет, конечно. Сейчас трудно найти в «Ростове» футболиста, уход которого стал бы огромной потерей. Кроме, может быть, Роналдо, который сейчас хорошо выглядит, забивает за команду и, действительно, пытается что-то делать. Еще Махеби выздоровеет. Остальные – нет, я не вижу, что их уход что-то изменит.

  • Ранее Глебов сказал «Спорт-Экспрессу», что обсуждал с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным свой возможный переход в «Спартак».
  • 24-летний футболист провел в этом сезоне 8 матчей, забил 1 гол.
  • 24-летний Уткин сыграл в этом сезоне в 6 встречах, отметился 2 передачами.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Уткин Даниил Глебов Данил Балахнин Сергей
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