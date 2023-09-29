Балахнин назвал тренерскую проблему Карпина

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин сформулировал проблему нынешнего тренера команды Валерия Карпина.

– Карпина сейчас критикуют как тренера. Можете присоединиться к ней?

– В чем-то критика Карпина оправдана, в чем-то огульна. Он в любом случае хороший тренер и заслуженно входит в элиту наших специалистов. К несчастью, он сейчас столкнулся с отсутствием новых идей. Команда играет так же, как два года назад. Противники уже адаптировались.