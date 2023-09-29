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    Балахнин назвал тренерскую проблему Карпина

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин сформулировал проблему нынешнего тренера команды Валерия Карпина.

    – Карпина сейчас критикуют как тренера. Можете присоединиться к ней?

    – В чем-то критика Карпина оправдана, в чем-то огульна. Он в любом случае хороший тренер и заслуженно входит в элиту наших специалистов. К несчастью, он сейчас столкнулся с отсутствием новых идей. Команда играет так же, как два года назад. Противники уже адаптировались.

    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • У команды 6 матчей РПЛ подряд без побед.
    • Ростовчане идут в таблице 11-ми.

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    Источник: «Евро-Футбол.ру»

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    29.09.2023 22:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2216

      Suvorov71 4 минуты назад

      Карпин и есть элита, а многие просто рядом с ней, или Сегожа питерский элита, стаким составом Карлуша еще и бодается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2242

      nominum 1 час назад

      Идей новых нет, это точно. Игра через вратаря хороша при хорошем вратаре. А у нас уж очень много забитых нам голов состоялась при выходе из-под прессинга через вратаря. Уже все команды давным-давно поняли как играть против Песьякова.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16497

      Алексей З 2 часа назад

      Чем же он вход в элиту заслужил ?

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