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    • Балахнин — о решении Басты по СКА: «Печально, что обрывают традиции великого клуба»

    Балахнин — о решении Басты по СКА: «Печально, что обрывают традиции великого клуба»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал решение владельца СКА Василия Вакуленко (известного исполнителя под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

    «СКА (Ростов-на-Дону) хороший клуб с прекрасными многолетними традициями, в которых выросло много футболистов. Конечно, печально, что команда покидает профессиональный футбол и уходит в Медиалигу. Там проще, потому что в профессиональном футболе надо упорно работать, содержать команду. Должны работать профессионалы во всем.

    Печально, что они уходят и обрывают традиции великого клуба. На этом будет конец профессиональному клубу», – сказал Балахнин.

    • Балахнин был игроком СКА в 1980 году.
    • В 1981 году клуб выиграл Кубок СССР по футболу.
    • Во второй половине 2023 года СКА занял восьмое место в группе 1 дивизиона Б Второй лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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