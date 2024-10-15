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    • Бывший тренер сборной России оценил высказывания Мостового о Мусаеве

    Бывший тренер сборной России оценил высказывания Мостового о Мусаеве

    Бывший главный тренер «Ростова», экс-тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал высказывания экс-игрока национальной команды Александра Мостового о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

    – Показатель работы тренера – результат команды. Первые игры «Краснодар» при Мусаеве провел не очень хорошо. Сейчас команда выглядит прилично. Если у «Краснодара» начнется спад, отношение к Мусаеву поменяется. На данном этапе его можно похвалить.

    – Мостовой критикует Мусаева и говорит, что сейчас «Краснодар» с любым тренером шел бы на первом месте.

    – Так можно говорить о любой команде. Это разговоры ни о чем. Согласен, что не всю работу в команде делает тренер. Важны аналитики, весь персонал клуба. Тренер аккумулирует эту работу. Для того, чтобы Мостовому судить кого-то, надо поработать для начала. Заявления Мостового о Мусаеве некорректны.

    • После 11 туров «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 27 очками. Команда пока не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате России.
    • Мусаев вернулся в «Краснодар» по ходу прошлого сезона, сменив на посту главного тренера Владимира Ивича.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:19
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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1728985391
    Для того, чтобы Мостовому судить кого-то, надо поработать для начала...... Прям без корректировки
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    SLADE2019
    1728989607
    Тренер о тренере должен корректно выражаться, игрок об игроке, то есть люди, которые одно дело делают. А эксперту про тренера говорить исключительно корректно - спорное утверждение.
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