Бывший тренер сборной России оценил высказывания Мостового о Мусаеве

Бывший главный тренер «Ростова», экс-тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал высказывания экс-игрока национальной команды Александра Мостового о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

– Показатель работы тренера – результат команды. Первые игры «Краснодар» при Мусаеве провел не очень хорошо. Сейчас команда выглядит прилично. Если у «Краснодара» начнется спад, отношение к Мусаеву поменяется. На данном этапе его можно похвалить.

– Мостовой критикует Мусаева и говорит, что сейчас «Краснодар» с любым тренером шел бы на первом месте.

– Так можно говорить о любой команде. Это разговоры ни о чем. Согласен, что не всю работу в команде делает тренер. Важны аналитики, весь персонал клуба. Тренер аккумулирует эту работу. Для того, чтобы Мостовому судить кого-то, надо поработать для начала. Заявления Мостового о Мусаеве некорректны.