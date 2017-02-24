Балахнин: «Манчестер Юнайтед» будет непросто с «Ростовом» Бердыева»

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил шансы российской команды в противостоянии «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Конечно, Бердыев что-то противопоставит Моуринью, «Манчестер Юнайтед» будет непросто, учитывая, как сейчас выглядит «Ростов». В этом евросезоне дончане превзошли все ожидания, осталось английский клуб положить на лопатки. Это будут очень интересные игры, у нас есть преимущество в мотивации, потому что играть с «Манчестером» почетно, интересно, поэтому ростовские футболисты будут очень мотивированы, и это большой плюс. Понятно, что игроки «Манчестера» превосходят соперника по уровню мастерства, но ничего страшного.

Сейчас в Англии самый разгар чемпионата, «МЮ» набрал хорошую форму, показывает интересную игру, им хочется это продолжить. И, как я понимаю, чемпионат является для них приоритетом. Возможно, что это скажется на игре против «Ростова».

Моуринью и Бердыев – абсолютно разные люди по своей интенсивности, по подходу к футболу, они представители разных футбольных философий, сравнения здесь неуместны. У Бердыева результата добиваются не отдельные игроки, а вся команда. Это доказывает тот факт, что футболисты, которые ушли из команды Бердыева, проявляли себя в меньшей степени. Он ставит на командную игру, на дисциплину, выполнение игровых задач, уникальных для конкретной игры и конкретного соперника», – сказал Балахнин.

Напомним, что «Ростов» в 1/16 финала обыграл «Спарту», а «МЮ» был сильнее в противостоянии с «Сент-Этьеном».