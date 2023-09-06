Балахнин заявил о кризисе у Карпина

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин диагностировал кризис у Валерия Карпина – нынешнего тренера команды и сборной России.

«Ростов» занимает в РПЛ 11-е место.

Карпин в команде с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).

Сейчас тренер в расположении сборной России.

– Вам не кажется, что у Карпина наметился кризис идей?

– Отчасти это справедливое замечание. «Ростову» надо меняться, потому что все соперники уже знакомы с характерным стилем команды. Противники начинают справляться с сильными сторонами клуба.

– То есть факт существования кризиса уже можно констатировать?

– Да, я соглашусь с вашей формулировкой.

– С чем это связано? Время делает свое дело?

– Надо понять, что реалии изменились и начать идти с ними в ногу. С каждым днем надо меняться все быстрее и быстрее, футбол эволюционирует с каждым годом. Сегодня основная тенденция во всем спорте. Чем ты непредсказуемее, тем больше у тебя шансов на успех.