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    Балахнин заявил о кризисе у Карпина

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин диагностировал кризис у Валерия Карпина – нынешнего тренера команды и сборной России.

    • «Ростов» занимает в РПЛ 11-е место.
    • Карпин в команде с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • Сейчас тренер в расположении сборной России.

    – Вам не кажется, что у Карпина наметился кризис идей?

    – Отчасти это справедливое замечание. «Ростову» надо меняться, потому что все соперники уже знакомы с характерным стилем команды. Противники начинают справляться с сильными сторонами клуба.

    – То есть факт существования кризиса уже можно констатировать?

    – Да, я соглашусь с вашей формулировкой.

    – С чем это связано? Время делает свое дело?

    – Надо понять, что реалии изменились и начать идти с ними в ногу. С каждым днем надо меняться все быстрее и быстрее, футбол эволюционирует с каждым годом. Сегодня основная тенденция во всем спорте. Чем ты непредсказуемее, тем больше у тебя шансов на успех.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    06.09.2023 23:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +21677

      Cleaner 7 часов назад

      У Валеры кризис с первого года его тренерской карьеры. Не выиграть НИ-ЧЕ-ГО за 15 лет тренерства - это тот еще показатель!!!

      Валера, ВЕРИМ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3128

      АЛЕКС 58 11 часов назад

      Валерке корона мешает прогрессировать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16149

      Алексей З 12 часов назад

      Корреспондент своими вопросами подгоняет к приготовленному выводу, а Балахнин " повёлся" на это. Карпин не меняется, как и Ростов. Благосклонное судейство и фарт приносили результат в прошлом сезоне , в этом всё встало на своё место, результат по игре.
      Средний тренер с средним набором игроков.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2453

      evgevg13 13 часов назад

      А когда кризис был у Балахнина?

      3
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      Рейтинг: +2234

      alll-333 13 часов назад

      Кризис бывает у любого, даже самого одаренного тренера. В чём новость то?

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      Рейтинг: +21677

      Cleaner > alll-333 7 часов назад

      Кризис - это когда выигрывал титулы, а потом вдруг перестал. Валера за ПЯТНАДЦАТЬ лет тренерства НЕ ВЫИГРАЛ НИЧЕГО!!! Это не кризис, это тренерская НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ!!!...(

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      Рейтинг: +226

      The only one 13 часов назад

      Судя по интервью, кризис диагностировал корреспондент, а Балахнин тупо поддакивал...

      2
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