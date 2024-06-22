Балахнин оценил игру Кварацхелии на Евро-2024

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин дал оценку игре полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

«В матче со сборной Турции Кварацхелия пытался вести сборную Грузии за собой. Он организовывал атаки, доводил мяч до партнеров. Но это был не лучший его матч. На мой взгляд, Хвича может играть сильнее. Его нельзя назвать лучшим среди грузин в этой встрече, но активность он проявил», – высказал мнение Балахнин.