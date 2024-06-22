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    Балахнин оценил игру Кварацхелии на Евро-2024

    Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин дал оценку игре полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

    «В матче со сборной Турции Кварацхелия пытался вести сборную Грузии за собой. Он организовывал атаки, доводил мяч до партнеров. Но это был не лучший его матч. На мой взгляд, Хвича может играть сильнее. Его нельзя назвать лучшим среди грузин в этой встрече, но активность он проявил», – высказал мнение Балахнин.

    • Грузия неудачно стартовала на континентальном первенстве в Германии. Дружина Вилли Саньоля уступила Турции (1:3).
    • В следующем туре грузинская команда встретится с Чехией.
    • Футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия, являющийся главной звездой сборной Грузии, появился в основе своей национальной команды в матче с турками, проведя на поле все 90 минут. Игрок не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями.
    • Всего на счету экс-игрока «Рубина» и «Локомотива» 30 поединков за Грузию, в которых он забил 15 мячей. В минувшем сезоне Хвича набрал 11+9 по системе «гол плюс пас» в 45 играх за «Наполи».

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    Источник: Vprognoze.ru

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