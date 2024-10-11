Экс-тренер сборной России заявил о потере мотивации у Карпина и игроков национальной команды

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о мотивации главного тренера и футболистов национальной команды.

«Карпин, безусловно, теряет мотивацию работать со сборной. Еe и футболисты теряют, но это неизбежно в текущей ситуации. Какие матчи сейчас не организовывай, если они не носят официальный характер, то это приведeт к общему снижению интереса к сборной.

Все эти матчи, что есть у сборной сейчас, носят лишь выставочный характер. Вариантов у сборной России сейчас много, но Карпин сказал, что он не сторонник матчей с клубами, да и соперники из числа сборных ещe долго в основном будут слабые», – сказал Балахнин.