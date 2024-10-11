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    • Экс-тренер сборной России заявил о потере мотивации у Карпина и игроков национальной команды

    Экс-тренер сборной России заявил о потере мотивации у Карпина и игроков национальной команды

    Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о мотивации главного тренера и футболистов национальной команды.

    «Карпин, безусловно, теряет мотивацию работать со сборной. Еe и футболисты теряют, но это неизбежно в текущей ситуации. Какие матчи сейчас не организовывай, если они не носят официальный характер, то это приведeт к общему снижению интереса к сборной.

    Все эти матчи, что есть у сборной сейчас, носят лишь выставочный характер. Вариантов у сборной России сейчас много, но Карпин сказал, что он не сторонник матчей с клубами, да и соперники из числа сборных ещe долго в основном будут слабые», – сказал Балахнин.

    • В октябре сбор национальной команды был сокращен из-за отсутствия соперника по товарищеским матчам.
    • Сборная России отстранена от официцальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • Балахнин был тренером национальной команды в штабе Леонида Слуцкого в 2015–2016 годах.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 10:34
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    Комментарии (1)
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    Башкой надо думать до того,а не после события.Хотя строка бюджета исполнена и не вылетит из финансирования следующего года.Значит цель достигнута.
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