Балахнин: «От Смолова и Дзюбы ждем яркого сезона и большого количества забитых голов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не удивлен тем, что в первом же туре отметились голами нападающие «Зенита» Артем Дзюба и «Краснодара» Федор Смолов.

«И от Смолова, и от Дзюбы мы вправе ожидать яркого сезона и большого количества забитых мячей. Для футболистов их уровня такие ожидания вполне оправданы.

Их голы меня абсолютно не удивили. Прежде всего потому, что они действительно были и остаются лучшими российскими нападающими на данный момент», – сказал Балахнин.

Во втором туре «Зенит» сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом», а «Краснодар» – на выезде с «Уралом».