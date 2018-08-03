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    Балахнин: «От Смолова и Дзюбы ждем яркого сезона и большого количества забитых голов»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не удивлен тем, что в первом же туре отметились голами нападающие «Зенита» Артем Дзюба и «Краснодара» Федор Смолов.

    «И от Смолова, и от Дзюбы мы вправе ожидать яркого сезона и большого количества забитых мячей. Для футболистов их уровня такие ожидания вполне оправданы.

    Их голы меня абсолютно не удивили. Прежде всего потому, что они действительно были и остаются лучшими российскими нападающими на данный момент», – сказал Балахнин.

    Во втором туре «Зенит» сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом», а «Краснодар» – на выезде с «Уралом».

    Источник: Газета.ру

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    03.08.2018 09:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 17:44

      Ожиданиями живут все поклонники своих команд. Всем хочется видеть подвиги своих нападающих и не только Дзюбы и Смолова.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 15:00

      Как бы эти ожидания и надежды не остались проблемой ожидающих...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 3 августа 2018, 14:33

      Ага, пусть Смолов ещё больше тату сделает,что бы его вообще от возвращающихся из мест не столь отдалённых можно было не узнать

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 августа 2018, 12:59

      Вот это и обидно,что это лучшие. Один- ****** и балерина,второй- от не чего делать Краснодар разрушает.С кого пацанам пример брать?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 11:38

      от Дзюбы еще можно ожидать а вот от Смолова как-то сомнительно. если снова за ум не возьмется конечно.

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