Балахнин: «В перспективе Игнашевича в сборной России могут заменить Нойштедтер и Семенов»

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин, помогавший Леониду Слуцкому во время чемпионата Европы-2016, считает, что в настоящий момент полноценно заменить защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, решившего закончить выступления за национальную команду, невозможно. Тем не менее, по мнению специалиста, есть как минимум несколько кандидатов, способных в перспективе достойно занять место ветерана в российской сборной.

«Незаменимых людей вообще не бывает, на мой взгляд. На данный момент, прямо сейчас, готовых кандидатов на замену Игнашевичу, конечно же, нет. Тем не менее, время есть – впереди два сезона до чемпионата мира, поэтому все в руках самих футболистов. Определенные перспективы есть. Если называть фамилии, то это Нойштедтер, хоть он и не молодой футболист, но вариант. Есть Семенов…

Говорить о Кутепове из «Спартака» еще рано, но надо смотреть. Есть люди, на которых надо обращать внимание. Есть возможность сыграть на чемпионате мира, поэтому многие футболисты будут стараться и стремиться попасть в команду. Они должны прогрессировать. Надеюсь, что будут люди, которые смогут заменить Серегу. Он действительно хороший футболист, лидер в своей линии.

Завершить карьеру в сборной – это нормальное, вдумчивое решение. Оно оправдано. Молодец, это сильный и хороший шаг со всех сторон», – сказал Балахнин.

Игнашевич защищал цвета сборной России с 2002 года. В составе национальной команды он провел 119 матчей, в которых отметился восьмью забитыми мячами.