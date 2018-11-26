Братья Березцукие пройдут в «Витессе» стажировку

Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин рассказал, что братья Алексей и Василий Березуцкие пройдут стажировку в «Витессе».

– С Леонидом Слуцким общаетесь?

– В последнее время – реже. Понимаю, у человека много работы, неудобно отвлекать. Но за игрой его команды слежу. Знаю, в последнем туре «Витесс» уверенно обыграл «Виллем II» и вышел на четвертое место. Надеюсь, все у Леонида Викторовича получится, искренне желаю ему удачи.

– Говорят, Березуцкие в декабре станут обладателями лицензии А и войдут в штаб «Витесса».

– По моей информации пока речь идет исключительно о стажировке. Она уже давно запланирована. Но я не удивлюсь, если со временем Вася и Леша пополнят штаб Слуцкого. С Леонидом Викторовичем у них великолепные отношения. Он и меня в гости зовет. Обещал прилететь, да семейные обстоятельства помешали. Если и доеду до Голландии, то теперь уже только после Нового года.