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    Братья Березцукие пройдут в «Витессе» стажировку

    Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин рассказал, что братья Алексей и Василий Березуцкие пройдут стажировку в «Витессе».

    – С Леонидом Слуцким общаетесь?

    – В последнее время – реже. Понимаю, у человека много работы, неудобно отвлекать. Но за игрой его команды слежу. Знаю, в последнем туре «Витесс» уверенно обыграл «Виллем II» и вышел на четвертое место. Надеюсь, все у Леонида Викторовича получится, искренне желаю ему удачи.

    – Говорят, Березуцкие в декабре станут обладателями лицензии А и войдут в штаб «Витесса».

    – По моей информации пока речь идет исключительно о стажировке. Она уже давно запланирована. Но я не удивлюсь, если со временем Вася и Леша пополнят штаб Слуцкого. С Леонидом Викторовичем у них великолепные отношения. Он и меня в гости зовет. Обещал прилететь, да семейные обстоятельства помешали. Если и доеду до Голландии, то теперь уже только после Нового года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2018 09:22
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    Комментарии189
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 ноября 2018, 00:09

      Братаны пусть в Голландии стажируются, а нам и здесь есть где по стажироваться. Сегодня с утра и начнём освещать итоги матчей ЛЧ.

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 08:33

      привет Оле! в Белоре снег пошёл, всех на лице неподдельное африканское удивление.... у половины ещё резина летняя.... в общем будет весело)

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 29 ноября 2018, 08:36

      весело будет если тебя в краснодар отправят.... вот тогда повеселишся... или сразу повисешься...)

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 08:37

      Привет, Андрюша ! С двадцатитысячным пробегом тебя.))) Зима как всегда неожиданно нагрянула. У нас кое-где в области есть снежок, а в городе так припорошило чуток и то не везде. Но уже устойчивый минус 5 мороза есть. Я сам 3 дня назад переобулся сняв кроссовки на зимнюю обувь и надев термоноски финские.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 08:39

      спасибо! я даже не заметил что цифра округлилась)

      снег мокрый неприятный... на улице плюсовая .. но для нас это всегда коллапс ...

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 08:41

      всё я стартанул...

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 08:42

      Вот такую слякотную погоду, а она у нас не редкость больше всего не люблю. Да ещё, если ветер задует холодный с Балтики.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 08:42

      Удачи на такой дороге !

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 10:59

      за что я ценю наши службы, так это за высокую степень "мобильности"!!!
      до ни по моему только дошло что снег идёт)

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 11:20

      Это у нас всегда. Только и могут рапортовать сколько техники и людей задействовано по уборке снега.

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 11:25

      да наши тут по жизни на расслабоне... у аз же тут вечная сиеста...
      хоть зимой хоть летом...

      в Ростове раз в 100 опиративней ..

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 11:30

      А у нас климат и погода, которая должны коммунальные службы держать в тонусе, но этого нет каждый год. Стоит выпасть снегу как пробки и проблемы с проездом. Чистят только центральные улицы и проспекты, а другие улицы и дворы редко и плохо.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 11:58

      Привет, Олег!.. Доброго дня, соратники!..
      Прошу простить за припоздалость, и тем не менее...

      Олег, от себя лично, от всех работников склада, да и всей логистической компании, поздравляю тебя с очередной отметкой возмужания!..
      Искренне и по человечески, желаю тебе благополучия, здоровья и настроения! Понимания и заботы родных и близких!!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 29 ноября 2018, 12:07

      (с) на лице неподдельное африканское удивление...
      Уверен, что ты не поддался этой африканской очумелости..))
      Тебя, если, что и удивило бы сегодня, так это пепел из кратера вулкана..))
      Стартуй пониже, лети потише!.. Услышимся!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 12:10

      Привет, Андрей ! Спасибо. Вчера многие поздравили, особенно удивили чатовцы ! Админы одного спортивного сайта и перечисли спортсменов, которые тоже родились в этот день.)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 12:20

      (с) особенно удивили чатовцы...
      Тут ничего удивительного!.. Это приветствуется, является показателем единения и оптимизма... Ты пишешь, тебя знают, общаешься адекватно и квалифицированно, так что, ты желанный пользователь, гость и человек!..

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 12:27

      На чате я только под постами Толика отвечаю на его фразы и афоризмы. Ну и тоже присоединяюсь к поздравлениям ребят у которых Днюхи и лайками в виде алаверды другим.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 12:32

      (с) На чате я только...
      Олег, ты солидная фигура на игровом поле, нейтральная и интересная... Пользуясь случаем, люди высказали тебе своё расположение и отношение... Многие будут рады твоему более глубокому участию в жизни чата..)) Всё нормально и позитивно...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 12:37

      Живя по закону подлости -- становишься ближе к "хлебныым" должностям, но дальше от людей...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 12:39

      Там мало обсуждений самой игры, а больше ставки, приветствия, поздравления, пикировки и перепалки, если заведутся. Хорошо, что сейчас страсти улеглись, но Кливс пострадал.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 29 ноября 2018, 12:39

      (с) Какая-то подлость...
      Подлость всегда кто-то совершает... Тут чёткая, но, иногда, скрытая персонализация... А когда она прикрывается законом и властью, то это беда и преступление... Её многие ощущают, видят её проявление, но сделать ничего не могут...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 12:47

      Помню, что ты писал, якобы там есть договорённость с админами, что по нему вопрос решится положительно. Хорошо, если так.

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 12:48

      (с) страсти улеглись...
      Страсти улеглись временно, ибо теневые движения, которые происходят неуправляемо, иногда, прорываются в чат ураганом мести, грязи и двуличия... Это редко, но эта особенность была, есть и будет... Меняются только авторы и мотивы...
      Но простые и редкие пользователи многого не замечают, а если и видят, то только финальную часть заварухи...
      Когда-нибудь администрации надоедят эти движения, призывы, войны и требования... Навара с чата никакого, а геморроя, - хоть, отбавляй!!

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 12:49

      С этим согласен, что затишье временное. Идёт перегруппировка сил и закулисная возня. Потом это всё выльется наружу, ибо непримиримые остались и не успокоятся.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 29 ноября 2018, 15:01

      (с ) удивил бы.... пепел из кратера вулкана...

      в общем да... лёгкое снегопредставление вряд ли меня в ступор загонит. тем более я имею опыт вождения на летней лысой резине в гололёд..)

      с выходам Андрес!

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 15:06

      (с) идёт перегруппировка сил...

      на войне как н6а войне.... кто то уже высаживает десант у берегов Нормандии ... не подавили бы крабов..

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 29 ноября 2018, 15:08

      (с) Олег, ты солидная фигура игровом поле...

      ++ не могу не согласится...

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 29 ноября 2018, 16:44

      (с) на летней лысой резине в гололёд..)..
      Бодрое начало твоей строки меня сначала вдохновило, но концовка повергла в шок..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 29 ноября 2018, 16:47

      (с) на войне как н6а войне...
      Кибервойна не давит крабов, но засоряет спамом почту, обрушивает серваки, плавит винчестеры, сливает информацию и взрывает мозги впечатлительных пользователей!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 29 ноября 2018, 17:29

      (с) Вовочка поднимает руку...
      Этот Вовочка знал ответы на все вопросы, правда, Марии Ивановне они, чаще, не нравились...
      А не тот ли это Вовочка?... Владимир?.. ВВ?.. Ведь, тоже всё знает..))
      Вот так рождается нерукотворная связь народного эпоса и суровой действительности..))

      Привет, Анатолий!!..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 29 ноября 2018, 17:34

      Добрый,Толя,и все,все.все..)
      Кристофер Робин освободился от заточения в складе,Пятачок слез "сруля",Сова отошла от праздника..
      Дальше продолжать не буду...))
      Ваш осёл Иа...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 17:37

      На каждом сайте бесноватых предостаточно, которые свою необразованность, невоспитанность и элементарное не знание матчасти заменяют хамством, склоками и оскорблениями своих оппонентов. Мы идём другой дорогой...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 29 ноября 2018, 17:38

      (с) появятся Рава и Кукуй...
      Толя, они в непримиримой схватке между собой, сразу забудут обо всём вокруг..)) Я мелковат для их противостояния..))
      Рава слишком эмоционален, а кукуй более аргументирован...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 17:40

      Привет, Толя. Вовочка вырос и теперь руку не тянет, он по ней бьёт...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 29 ноября 2018, 17:44

      извилина и то от фуражки
      ----------------
      У меня от фуражки осталась даже не извилина,а глубокая поперечная морщина..)
      и мысли.."и чего ,му.ак,ушёл в запас..,предлагали-же,звали,обещали...
      ща бы уже на пенсии гужевал и юрисконсультом калымил.."))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 29 ноября 2018, 17:44

      Привет, Лёша ! Наш сводный оркестр собирается и играет с листа любую композицию, пусть только не забывают в футляр от контрабаса хрустики бросать... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 29 ноября 2018, 17:45

      (с) и все,все.все..)...
      Ишь, ты фэнтезийный мультпликатор!..
      У меня нет медвежонка Винни. Возвращаться в Стоакровый лес я не планирую, а поиск друзей - это не путь к обретению счастья...

      Привет, Алексей!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 17:46

      В очном споре наяву у них бы аргументами были бы стулья...

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 29 ноября 2018, 17:46

      Рава слишком эмоционален, а кукуй более аргументирован...))
      ------------------
      Откровенно?)
      И обоих ты бесишь...)))Чем?
      Да всем понятно.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 29 ноября 2018, 17:53

      (с) обоих ты бесишь...
      Ну, не знаю... Одну и единственную претензию мне давным-давно высказал Рава... Мол, не фиг, вместо точек в конце фразы ставить многоточия, ибо это какой-то скрытый смысл и знак... И в чате так не принято... На что я ответил, что многоточие - это предложение к продолжению мысли или её многозначность... И всё...
      А с кукуем я вообще не якшался, так, по паре плюсов забульбенили друг другу на поздравлениях..))
      Так что бесиловом тут и не пахнет..)))

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 29 ноября 2018, 17:54

      поиск друзей - это не путь к обретению счастья...
      -------------
      Ну,тут не убавить от твоих сермяжных правд никогда...)Да и не прибавить.

      Друзья у тебя есть,и думаю,не только на экране монитора...Иначе было-бы странно..
      А искать их в нашем возрасте уже неприлично,
      и как-то безответственно.Можно попутать реальность.

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 29 ноября 2018, 17:56

      бесиловом тут и не пахнет
      ---------------------
      хвалил за психоаналитику?))
      Ну и не озадачивайся.)
      Так,чуйка просто...

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      insider_retro > shinnik 29 ноября 2018, 18:03

      (с) в нашем возрасте уже неприлично...
      "Прилично, не этично!
      Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут..." (с)
      Согласен с тобой... Тем белее, друзей не ищут, а они сами проявляются... Для меня друг и дружба - это более значимые понятия... Много раз уже высказывался и всё так же считаю, что нынешние отношения, чаще, являются иллюзорностью приятельства... Хотя, у каждого по своему...

      (с) Так,чуйка просто...
      Чуйку береги, её в очереди не выстоишь и в лотерею не приобретёшь..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 29 ноября 2018, 18:30

      Много раз уже высказывался и всё так же считаю, что нынешние отношения, чаще, являются иллюзорностью приятельства...
      -------------------------
      Да таки уже перестантэ распалятца..))

      -- вот свяжешься с Вождём..)
      и не отмажешься..
      и не откажешься,запустословишься..(
      -и проиграешься,и сквернословисясь
      И з.а.**.ёсся ты ко всем хер.ам
      ворча и морщащась..)

      ....Сдаюсь,Андрей.))


      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 29 ноября 2018, 18:32

      как сложно материться стало..конечно это не пристало
      но тем не менее достало

      не с неба звёзды удалять.(

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 29 ноября 2018, 18:32

      (с) Сдаюсь,Андрей.))...
      Не сдавайся, Алексей! Я поддержу!
      Если надо будет, то и не только словом! Тебя!

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 29 ноября 2018, 19:07

      Толя, моя живность, ознакомившись с твои анонсом завтрашнего "Всемирного дня домашних животных", собралась размещать в инете петицию... Текст ещё на правку не представляли, но попугай ведёт споры очень агрессивно и крикливо... Каркает и матюгается..))
      Причём, эти мелкие создания, стараясь быть в тренде, специально пишут большинство слов через Ё!!.. Ведь, в соответствии с твоими записями, сегодня в 1783 году в русскую азбуку введена буква Ё..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 29 ноября 2018, 19:15

      (с) Вспомнилась песня А.Новикова...
      Хорош он был некоторое время... Для некоторых и сейчас является прообразом хулиганствующего барда-менестреля..))
      Лично для меня, на все времена, запомнилась его песня "Извозчик"...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 29 ноября 2018, 19:18

      лиганствующего барда-менестреля.
      --------
      лживый псевдобрутальный полуублюдок..имхо

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 29 ноября 2018, 19:20

      (с) убеждаюсь в "неисправимом дебилизме"...
      Это является продолжением неистребимого желания кабинетных чуваков соответствовать еуропейским стандартам и закоренелого нежелания искать прагматичные пути решения возникающих проблем...
      И это не только о футболе...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 29 ноября 2018, 19:23

      (с) псевдобрутальный...
      Алексей, я не его поклонник... Нравится только несколько песен... Редкие его появления в ящике и отрывки высказываний, пожалуй, в полной мере отвечают твоей характеристики...

      5
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      insider_retro > shlomo 29 ноября 2018, 19:26

      (с) все имеют подтекстный смысл...
      Ну, не знаю, Толя...
      Раньше он рубил бабло и кичился своей кастовостью, а сейчас скандалит, конфликтует и обозначает свою значимость...

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      insider_retro > shlomo 29 ноября 2018, 19:31

      (с) и нам ее не понять...
      Да и струю в их сторону помутнее, да с хорошим напором..))
      Главное, что мы друг друга понимаем, более-менее..))

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      shinnik > shlomo 29 ноября 2018, 19:32

      и не отдает уже лет десять....
      -------------------------
      нет,неправильно понял.(
      личностная характеристика навскидку не всегда соответствует правильной оценке индивидуума..
      Спроси тебя ,кого-нибудь другого..ну,..про Аллу Пугачёву...?))..........................


      Вот.
      Умственная сценография.Не боле.)

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      shinnik > insider_retro 29 ноября 2018, 19:35

      скандалит, конфликтует и обозначает свою значимость...
      ----------------
      === ..ну да...

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      shinnik > shinnik 29 ноября 2018, 19:38

      вечер перестаёт быть бравурным..
      до Зенита полтора часа...
      Олежа,сбей нам пыл боярского побоища!
      Какие прогнозы на битву с писДатским Копенгагеном...?)))

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      insider_retro > shinnik 29 ноября 2018, 19:40

      (c) про Аллу Пугачёву... Про Галкина...
      Поймал Галкин Золотую рыбку...
      Только затеял желания шепелявить, а рыбка ему ему шёпотом молвит: "Иди-иди, у тебя уже всё есть..."

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      shinnik > insider_retro 29 ноября 2018, 19:42

      "Иди-иди, у тебя уже всё есть..."
      -----------
      +++))
      пойду..))))

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      insider_retro > shinnik 29 ноября 2018, 19:44

      (с) сбей нам пыл боярского побоища!...
      Осмелюсь немного сказать... Думаю, что домашние мотивированные поединки для нашей троицы, завершатся успешно... Хотелось бы...
      Зенит, просто, должен выиграть! Ибо путь в Еуропу лежит через датскую полускандинавию..))

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      shinnik > shlomo 29 ноября 2018, 19:54

      Лунёв, Мевля, Иванович, Анюков, Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба....
      судя по всему ..этому..тут уже не нервотрёпка..((
      думаю 1-1 с трудом..
      рвануть в КП что-ли тряхнуть сединами..?))

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      insider_retro > shinnik 29 ноября 2018, 19:59

      (с) рвануть в КП что-ли тряхнуть сединами..?))...
      Рви, тряси, - расскажешь потом..))

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      shinnik > insider_retro 29 ноября 2018, 20:05

      рванул.поставил ..на гасконскую победу и ТМ
      на клупсберегофневы ..ничья ТМ
      и на сдачу на ПАОК с Челси...
      П1))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 29 ноября 2018, 20:14

      Здесь тот же состав, что и с "Ростовом" играл. В Туле в 16 туре уже будут замены, и прежде всего в линии защиты.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 20:14

      Вовочка вырос и теперь руку не тянет, он по ней бьёт...
      ----------------------

      Аааа..!+++))
      Прости ,Олег..
      В сумраке аллей просражал твою нетленку!)))

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      Рубик Докоян > shinnik 29 ноября 2018, 20:18

      Если как с "Ростовом" покатит, то выиграют может быть 2:1, но эти датчане выученные и по физике мощные, то я ничью предположу 1:1

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 29 ноября 2018, 20:19

      ))) За конспектируй...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 20:24

      Почему я и предпочёл, Толя, баскет и гандбол футболу. Первая причина мои проблемы с физикой, а вторая игры при любой погоде. Я и в баскет не любил тренироваться и играть на улице. Камушки мелкие, не тот отскок мяча, что от пола и т.д. В зале приятней и комфортней играть.

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      shinnik > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 20:25

      я запомню..)наверно...
      Пускай Глава муниципалов записывает,может даст когда почитать..))

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      Рубик Докоян > shinnik 29 ноября 2018, 20:30

      Это кто у нас Глава муницмалов ? ))), если я правильно догоняю. Макс сегодня трудится, похоже. А я и в магазин не ходил. Решил завтра по дороге от дочери зайти и купить, что намечал. Сейчас больше душу греет валидол французский и кофе, благо с эти валидолом повезло. Иные только названиями отличались...

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      shinnik > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 20:36

      Правильно догоняешь.Это тот ,кого никогда не догнать и не перегнать...)
      У меня с французским плоховато,но осталась толи"ка)
      нашего "З.Резерва"..
      И то хлеб..))

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      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 20:37

      Добрый вечер, Толя !У меня с дыхалкой всегда были проблемы с детства. Я писал уже по какой причине. Но тоже бегал на лыжах, в дыр-дыр играли и в мороз, и на снегу. Несколько раз в футбол в институте. Достали ребята на подготовительном отделении из другой группы. Они ходили играли, мой приятель из комнаты тоже, а я не ходил на стадион в это время. Но в марте пошёл и мы их надрали 6:3. ЦЗ поиграл, но сделал одну вылазку через всё поле , обыграв троих и забил гол. Потом правда восстанавливался минут 10, глотая воздух.)))

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      insider_retro > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 20:38

      (с) душу греет валидол...
      Олег, пожалуй, тебе душу греет не валидол, а надежда на успех Зенита, понимание окружающего и прочтение написанного..))
      А валидол и кофе, наверняка, с ореховым коктейлем, тебе наполняют брюшко!..))

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      insider_retro > shlomo 29 ноября 2018, 20:43

      (с) полный трындец...
      Работа Черданцева - это полный трындец, как ты уже отметил...
      Пульсирует, фонтанирует и оргазмирует...
      Детализирует, как для слепых по радио - на какую ногу принял, каким коленом плюхнулся...

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      Рубик Докоян > shinnik 29 ноября 2018, 20:43

      Меня как-то похвалила переводчица за мой французский. Я со школы ещё всегда пытался грассировать, но делал по методике это не правильно. Работал в одной частной гостинице лет 20 назад и там бывали часто иностранцы. И я на их родном языке приветствовал, прощался и двумя-тремя фразами мог переброситься. И когда были французы, то моё оревуар переводчице понравился. Сказала, что как настоящий француз произнёс.)))

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      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 20:48

      Это, да. Ореховый коктейль, курага и горький Бабаевский шоколад с 75% бобов какао. Как сыграет " Зенит" так и сыграет сегодня, как в прочем и в ЛЕ.мне важнее , чтобы он стал чемпионом. И чтобы мои оппоненты из числа местечковых апологетов Манчини утёрлись.

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      insider_retro > insider_retro 29 ноября 2018, 20:48

      Оптимизм начала матча по поводу работы Кононова, к завершению поединка сменился досадной пораженческой грустью...

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      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 20:49

      Здорово, Аксакалы ! ))

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      MaxRnD > MaxRnD 29 ноября 2018, 20:49

      Зашел ночью на кухню воды попить, а там жена на диете сидит.

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      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 20:52

      С тем составом, что Кононов выставляет никаких перспектив у "Спартака". Он решил всем доказать и в-первую очередь фанам команды, что те кого не ставил Каррера и кого они гнобят, у него заиграют. если с "КС" была пруха и свисту помог, то тут уже такое не прохонже.

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      insider_retro > MaxRnD 29 ноября 2018, 20:52

      (с) Здорово...
      И тебе - не хворать!.. Шапку, ботинки с мехом и шарф по брови!..
      Ваши ростовские ледяные дожди и снегопады не должны пошатнуть твоё богатырское здоровье..))

      Привет, Макс!!!!!!!!

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      shinnik > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 20:52

      настоящий француз произнёс.)))
      -----------------
      а меня в Тампере как-то финны хотели побить..
      Я со своим абсолютным слухом нёс какую-то галиматью(как-бы по фински)))..
      Они решили,что я лапландец,и выёживаюсь по саамски...
      Долго и трусливо объяснялся потом на ломаном английском..))
      Мой вискарь пришлось вместе допивать.За дружбу..))

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      ...
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      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 20:54

      Привет, Макс ! Это теперь "диетой" называется ?... Иные по ночам "книги читают" с жёнами . )))

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 29 ноября 2018, 20:54

      (с) Зашел ночью на кухню...
      Зашибись!!..
      Попили и посидели, что ещё для семейного счастья нужно??!!..))

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      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 20:54

      У нас сейчас дрын !
      А простудными я не болею вообще

      6
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      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 20:56

      Действительно ! Мужик утром просыпается, а после диетической ночи жены холодильник пуст ))))

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 29 ноября 2018, 20:58

      по поводу работы Кононова
      ----------------
      ждём нашего Саню фон Зи..
      Объяснит почему у них фанаты уже бьют капитана.после чего Спартак рассыпается напрочь..
      А надежды были,и неплохие...

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 29 ноября 2018, 20:59

      (с) что я лапландец...
      Пожалуй, они, слушая тебя, понимали, что ты их п@@дец...
      Так что ты не вовремя стал вискарём замаливать несуществующие грехи..))

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      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 21:00

      Андреас, Спартачёк украл у меня сегодня честно заработанную ничью с кф 4.5 ((

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 29 ноября 2018, 21:01

      Я по-эстонски несколько слов с хорошим произношением говорю, что это отмечали и мои новые друзья и однокурсники жены, живущие с детсва в Эстонии. Какс ( два), какс кюмен вийс ( 25 ), тэрвист ( привет)

      6
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      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 29 ноября 2018, 21:02

      Ребров в эпизоде со вторым голом вообще не понятно, что делал ))

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 29 ноября 2018, 21:04

      (с) Спартачёк украл...
      Команда упуссстиила и не шмоглааа...
      Так же опрокинулась ничейка и ТМ...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 21:05

      Где с женой общаться, если не на кухне. Я как-то в споре с одной о политике сказал : " Я люблю женщин в постели, а не в политике"...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 21:06

      Чердак -- это диагноз, а не комментатор...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 21:06

      Гена старший брат Чердака...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 21:08

      Пусть продолжает и дальше штанги целовать. Играть в воротах должен Максименко, а восстановится Селихов пусть конкурируют между собой.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > shlomo 29 ноября 2018, 21:11

      Здорово Толяныч и ещё раз весь честной народ !
      Да, 20 мин назад вечер перестал быть томным. Если и остальные чего-нибудь отчебучат, то это
      уже будет самое настоящее пробитие дна в один отдельно взятый день ! ((

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 29 ноября 2018, 21:13

      Бабаныч где?
      Беседу предпочёл беседке?
      Общенье и футбол-соседке.
      сик транзит глория мунде" его..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 29 ноября 2018, 21:14

      (с) настоящее пробитие дна...
      А ведь, как приятно отталкиваться ото дна, чем пробивать его...

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      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 29 ноября 2018, 21:15

      Я дурканул и на победу Дюделанжа 160 поставил ))
      Один хрен вроде как с текущего 74 места при благоприятных раскладах вроде вылететь за сотню не должен ))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 21:16

      (с) отталкиваться ото дна,

      Но у меня это как правило бывает только при удачном старте нового сезона ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > shinnik 29 ноября 2018, 21:17

      (с) Бабаныч где?

      Лёха, здорово ! А мож олигархи замордовали ....?!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 21:20

      Тока икнул про люксембург, и тут же Милан им один впендюрил ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 29 ноября 2018, 21:21

      а меня в Тампере...

      а меня в Лазаревке.... абхазку одну опупевшую на куй послал.... так тут заступников набежало.... в зоопарке столько обезьян не бывает...
      .... не , ну... минуты три примерно держался ... потом понял что отбивной попахивает...
      в общем за финов ничего не скажу, но финка меня тогда спасла..

      здрасти, кого не бачил!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 29 ноября 2018, 21:22

      олигархи замордовали
      ---------------------
      ага. С его условным сроком.. )как бы наш гасконец в глаз кому-нибудь из Правящей династии не вьехал...)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 29 ноября 2018, 21:23

      расти, кого не бачил!
      ---
      помяни нечистого....)))
      Жив и ладно...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > shinnik 29 ноября 2018, 21:26

      (с) помяни нечистого....)))

      Просто Андрик в засаде сидел и выжидал момент для броска ..

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 29 ноября 2018, 21:28

      (с) меня в Тампере... меня в Лазаревке...
      На южных и северных рубежах российской империи всегда было не спокойно..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > MaxRnD 29 ноября 2018, 21:28

      Краснодар уже летит 0-1. там же даже на ничью кэф 7.1 О-о-о-о-о, поднимите мне веки ! ))

      7
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 29 ноября 2018, 21:29

      в засаде сидел и выжидал момент для броска
      ---------------------
      не,Макса,это твои повадки..тигриные..
      Наш дворовый Барсик шляется где-то сам по себе,пока есть не захочет или по дому не заскучает..со старыми котами...))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 29 ноября 2018, 21:31

      на ничью кэф 7.1
      -------
      блин,чую не вовремя я вернулся в Большой спорт...
      Опять в 9-ю сотню выкиздят...(

      5
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      MaxRnD > shinnik 29 ноября 2018, 21:35

      Ничё, Лёшич, через сутки начнётся новый сезон в КП и тогда мы дадим жару ))

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      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 21:37

      Оп-п--пааааа, а Люксембург-то не проооост ! ))))

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      MaxRnD > MaxRnD 29 ноября 2018, 21:43

      Кто-нить мне может объяснить, как Кипрский АЕК может выигрывать в гостях у Цюриха ? ! ))

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      MaxRnD > shlomo 29 ноября 2018, 21:47

      Теперь я точно спокоен, ещё один день с такими же результатами и все в КП останутся на своих местах !

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 21:51

      Тачку возят, а не играют, но это давняя игра "Зенита" с таким подбором футболистов и тактикой игры.

      6
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      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 21:57

      А что кипрский АЕК только " Спартак" может обыгрывать ?... ))) Там опытные поигравшие в Испании игроки есть, мяч буцкать мяч умеют, да и местные с футболом знакомы не по телеку... Посмотрел состав АЕКа, так местных вообще нет на поле. )))

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 22:00

      Зенита" с таким подбором футболистов и тактикой игры.
      ------------- Вообще ни игры ,ни тактики не вижу...Сейчас допрыгаются...((Ну,как обычно..

      5
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      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > shinnik 29 ноября 2018, 22:04

      Теперь не дышаааать - 168 B$ стоит на победу Дюделанжа )))))))))))))))))))))))))))))))))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 29 ноября 2018, 22:04

      Игры нет, а тактика на Дзюбу, чтобы там бодался или цеплялся за мяч. При случае заброс на Дриусси. Тягомотина зенитовская давно раздражает.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:05

      А бывали больше ? Вот, если кто рискнул сорвёт куш.

      5
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      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 22:06

      В чате говорили, что 32 заходили кэфы ! ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 29 ноября 2018, 22:07

      (с) тактики не вижу...
      Ты её не видишь, а она есть!..
      Комментатор сказал, что в перерыве Семак звонил Мауру...
      Жду результатов беседы на поле..)) Вглядываюсь..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 22:07

      Или мы, или нам так втюхают. А то так и закончат с двумя нулями. Я прослушал, сколько народу собралось на эту игру.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:10

      (с) 32 заходили кэфы...
      Было дело в прошлом году... Точно помню, что у Аббея зашел такой кэф с победой Танделлы в гостях у кого-то из португальских грандов...

      5
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:12

      блин, парни извините, пока не могу писать, на трубе вешу..

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 22:13

      50 тысяч где будет. Ну вот забили гол по нашим заявкам при помощи рикошета.)))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 22:14

      Виси, Андрюша, потом отработаешь. На том проводе блондинка ?... )))

      6
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      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 22:15

      Круть, но в этой игре о победе говорить пока что очччень рано

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:16

      32 приличный кэф, но 168 это что-то...

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      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 22:17

      (с) потом отработаешь. На том проводе блондинка ?... )))
      Тут главное чтобы и блондинка отработала ... )))

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      insider_retro > Project Бабангида 29 ноября 2018, 22:17

      (с) на трубе вешу...
      Приятно и трепетно читать о суициде на ветке..))
      Виси, но не раскачивайся..))

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      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 22:18

      (с) Приятно и трепетно читать о суициде на ветке..))

      Скорее на трубе теплотрассы ....))))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 22:20

      Олег, 168 это не кэф, это ставка в болларах, которую я сегодня поставил на победу Дюделанжа ! )))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:20

      Ну это как договорится... ))) Похоже "Краснодар" играет, когда проигрывает по ходу матча. Им удаются вторые таймы, особенно в концовке. Но дальше команды будут по мастеровитей, и им нельзя давать фору в первом тайме.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:21

      Тю, блин, не догнал. А я думал кэф такой сумасшедший. А кэф какой на победу Дюделанжа ?

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      insider_retro > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:21

      (с) на трубе...
      Сейчас Андрику или олигархи задач в трубу напихают, или очаровашка какая, через трубу в уши нальёт ему бальзама сардечного..))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:22

      Да, "Милан" в своей берлоге, с таким подбором игроков и трансферными амбициями в предстоящие ТО и мучается с такой командой...

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      MaxRnD > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:23

      Чуда не состоялось 2-2 ((
      3-2 ((
      если так пойдёт и далее, то скоро будет 22-2 ))

      5
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      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 22:23

      (с) кэф какой на победу Дюделанжа ?

      31

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 22:25

      С нами всегда успеет покалякать, пусть и с девками успевает. Хотя с ними лучше не калякать, а в "футбол" поиграть...)))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:27

      Солидный кэф. В перерыве Гаттузо напихал ( а он умеет это делать ), что заиграли, иначе бы их тиффози не выпустили со стадиона...

      5
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      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 22:28

      У Дюделанжа воротчик ну просто донный, такое впечатление, что полевого игрока переодели !

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:31

      А какой кэф на победу Лудогорца ? Дрючит "Байер" в гостях.

      5
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      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 22:32

      6.65

      5
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      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 22:37

      Байер сравнял

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:39

      Не дают рисковым заработать... )))

      5
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      MaxRnD > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 22:40

      И не говори, Олег ! Последние штаны снимают уркаганы ))

      6
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      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:41

      Зато "Спортинг" бес проблем "Карабах" разделал в гостях.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 22:44

      Дюделанж, который вёл 1-2 уже пять всосал (5-2), правда там 2 автогола и три чисто вратарских плюхи

      6
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      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:44

      Концовку " Зенит" проводит как всегда валидольно, блин.

      5
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      insider_retro > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:46

      (с) Последние штаны снимают...
      Но рубаха-то осталась!..
      Рви ворот рубахи и какой-нибудь лозунг зубодробильный задвигай!..)) Может и поможет!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 22:46

      Мало того, что команда слабенькая так ещё и непруха была.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 29 ноября 2018, 22:47

      (с) лживый псевдобрутальный полуублюдок...

      точно такого же мнения я о Новикове..
      уж не обессудьте ..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 22:48

      Стопочной боллары складываешь или стопочка рюмашка ?... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 29 ноября 2018, 22:51

      До завтра , Толя. Хоть АЕК победу дотянет до конца.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 29 ноября 2018, 22:53

      (с) до завтра...
      Всех благ, Толя!.. Морфей накатит тебе приятных снов!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 22:53

      вроде зеня выиграл... поздравляю!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 22:56

      Выиграть -то выиграли, но при какой игре, особенно в концовке... В этом сезоне у " Зенита" много таких побед. Игры нет, но есть положительный результат и на том спасибо...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 29 ноября 2018, 22:57

      блин, тут такие темы были убойные, а я всё прое....л с этими базарами...
      ну ладно не последний день живём

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 22:58

      я сегодня ни одной игры не видел, но три очка у питерских уже никто не отнимет..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 22:59

      Три аккорда ещё будут и при тебе... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 29 ноября 2018, 23:00

      Толяныч, адьёс!! увидимся

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > shlomo 29 ноября 2018, 23:00

      Олег и Толик, с победой Зенита !
      Толяныч, спокойной ночи и давай борись там завтра за сотню

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 23:01

      спартак смотрю тоже "порадовал"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 23:02

      Хоть "Зенит" с "Краснодаром" принесли очки в копилку рейтинга УЕФА. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф и "Зенит" с первого места.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 23:03

      Ещё как... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > Project Бабангида 29 ноября 2018, 23:03

      Спартачи - это классика жанра ! ((

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55535

      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 23:04

      Андреас, хоть рубаха срам с 10 ноября и прикрывает, но с каждым днём становится всё короче и короче. Ещё бы пару таких дней КП и точно вылетел бы из сотни ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 ноября 2018, 23:05

      Спасибо, Макс. Меня сейчас должны больше порадовать наши девчонки . Играем со сборной Франции на ЧЕ по гандболу, если выиграют.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 23:07

      (с) команды обеспечили себе выход в плей-офф...
      Появился прекрасный повод понадувать щёки гордости..))
      Пойду-ка я понабиваю пузик плюшками, халвой и десертом..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 23:07

      я даже забыл что краснодар играет))
      нормально значит...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 23:08

      Давай. А я кусочек шоколада съем. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 29 ноября 2018, 23:08

      (с) темы были убойные...
      Да, были... Но они истоптались, обсудились и истощились..))
      Наливай по новому!!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 29 ноября 2018, 23:09

      (с) плюшками, халвой, и десертом..

      нифига себе у тебя разгрузочные дни..)
      я сам на ночь пожрать мастак... днём вообще могу не есть

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 29 ноября 2018, 23:12

      (с) нифига себе у тебя...
      Единение в подходах вечернего питания, подпитывает и единение мыслей, взглядов и подходов..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 23:13

      Вот надо находить время и днём питаться, а на ночь не грузить желудок работой.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 29 ноября 2018, 23:14

      (с)тему наливай

      замечаю что в обойме "старая гвардия" из пытавшихся закрепится у нас , проверку не прочность прошёл только Санчес ....
      а вот Саша п как то не пошёл...

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 ноября 2018, 23:17

      ...а на ночь не грузить желудок

      да я децл совсем... две тарелки борща упарол, и не жу жу)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 29 ноября 2018, 23:18

      (с) как то не пошёл...
      Возможно, ему не подошёл наш формат общения... Может, ему по натуре футбольное подавай, да с принципиальными смысловыми зарубами... Мы, вроде, как знакомы, а он не влился органично... Да и не стремился... Ну, и ладно...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 23:21

      Пусть Саша П. формулы чертит и детям их доказывает... Если весь день не есть, то не мудрено и две тарелки борща на ночь упороть.

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      insider_retro > Project Бабангида 29 ноября 2018, 23:21

      (с) и не жу жу)...
      Андрик, им не понять нас, - трудолюбивых и прожорливых пчёл..))

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      MaxRnD > Project Бабангида 29 ноября 2018, 23:22

      Андрик, нет смысла над этим париться, тут, как говорится
      - каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу .

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      insider_retro > insider_retro 29 ноября 2018, 23:26

      Пойду я, парни, проверю состояние постельного хозяйства!..
      Ди и почитать надо на сон грядущий!..
      Всем всех благ! Приятных и полезных снов!..
      До завтра! Найдёмся и услышимся!..)) 👍

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      MaxRnD > insider_retro 29 ноября 2018, 23:27

      Спокойной ночи, Андреас, а также и всем остальным !

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      Project Бабангида > MaxRnD 29 ноября 2018, 23:28

      (с) нет смысла парится

      вообще не разу не парюсь Макс)
      просто отслеживаю процесс , проходящий на моих глазах... не более того

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      Project Бабангида > insider_retro 29 ноября 2018, 23:33

      спокойной ...Андрес!
      завтра будем оставшееся размазывать)

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      Project Бабангида > MaxRnD 29 ноября 2018, 23:35

      Макс, до завтра... тоже пойду рубанусь..
      день сверх насыщенный вышел..

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      Рубик Докоян > insider_retro 29 ноября 2018, 23:41

      Спокойной ночи, Андрей и до завтра.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 ноября 2018, 23:42

      Андрюша, отдыхай. До завтра.

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