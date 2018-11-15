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    Балахнин – о приглашении Ари в сборную России: «Пока не попробуешь – не узнаешь»

    Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин положительно оценил приглашение в национальную команду бразильского форварда «Краснодара» Ари.

    «Ари имеет право выступать за Россию, он заслужил это приглашение. Пока не попробуешь – не узнаешь.

    У тренерского штаба появилась отличная возможность понять, что из себя представляет этот футболист, насколько хорошо он может вписаться в команду на футбольном поле и за его пределами. Важно также понять, как Ари влияет на атмосферу в коллективе и оценить уровень его личной мотивации.

    Уже по итогам этого сбора тренеры сделают выводы о дальнейших перспективах натурализованного бразильца в сборной России», – заявил Балахнин.

    Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок

    Источник: «Известия»

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    15.11.2018 10:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 15 ноября 2018, 15:32

      А прикольно будет лет через десять, когда в сборной России бразильцев будет больше, чем в сборной Бразилии...

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 ноября 2018, 14:54

      Столько шума.... Вот сегодня посмотрим... Ари не "пешеход" и он старается.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 14:22

      Черчесов его взял ,он за него и будет отвечать.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 15 ноября 2018, 13:05

      Ари 33 года на кой его звать в сборную ну пусть он нужен но его от силы хватит на год тогда какой смысл?

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 ноября 2018, 10:52

      C Фернандосом тоже самое было пока в состав не попал был не нужен а после уже сборную без него и не представишь

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