Балахнин – о приглашении Ари в сборную России: «Пока не попробуешь – не узнаешь»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин положительно оценил приглашение в национальную команду бразильского форварда «Краснодара» Ари.

«Ари имеет право выступать за Россию, он заслужил это приглашение. Пока не попробуешь – не узнаешь.

У тренерского штаба появилась отличная возможность понять, что из себя представляет этот футболист, насколько хорошо он может вписаться в команду на футбольном поле и за его пределами. Важно также понять, как Ари влияет на атмосферу в коллективе и оценить уровень его личной мотивации.

Уже по итогам этого сбора тренеры сделают выводы о дальнейших перспективах натурализованного бразильца в сборной России», – заявил Балахнин.

Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок