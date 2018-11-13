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    Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок


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    Голосов: 23
    13.11.2018 21:45
    Текст в поддержку новичка.

    Давно решил: если кто-то ворчит на все непривычное, я молчу. Нам часто с трудом дается адаптация к новому, и возмущаться из-за этого естественно. Но вот в сборную позвали Ари − пятого за три года человека, который получил российское гражданство сильно позже рождения. И в новостной ленте вспыхнули монологи против такого хода: Мостовой, Романцев, Павлюченко и многие из тех, кто их поддержал − хоть в комментариях, хоть в мыслях. Я посмотрел на всех них и все-таки расчехлился, чтобы проговорить пару моментов.

    Самое главное − Ари попал в сборную России абсолютно по делу.

    Во-первых, он классный форвард. Да, иногда скандальный и часто непростой. Но забивной и универсальный. В этом сезоне у него уже 6 голов и 3 голевых − и это всего за 610 минут. «Краснодар» играет в приятный разнообразный футбол, все это режиссирует как раз Ари.

    Во-вторых, он принесет пользу. Напоминание: в сборную Ари попал только после того, как по разным причинам вылетели Дзюба, Кокорин, Смолов. Остался Чалов − лучший бомбардир России прямо сейчас, но тоже пока с нулевым опытом в национальной команде. В такой ситуации подвижный, знакомый и с Газинским, и с Миранчуками опытный форвард точно пригодится. Кстати, давайте честно: когда сборной в непростой момент нужны голы, кому вы с бОльшим спокойствием доверите атаку − Ари или Заболотному?

    В-третьих, Ари уже 32, а он до сих пор не стареет. Круто, что у нас появится история, как в таком возрасте покорить новую вершину, а не скукожиться в предпенсионной судороге через трансфер в условный «Урал».

    В-четвертых, Ари не занимает чье-то место. Что за бред? Если Черчесов не позвал Сулейманова или Игнатьева, значит не считает их готовыми. Если не позвал Панюкова, Панченко или Каннуникова, значит не считает их сильнее. Я не шарю в тактике, но смотрю на количество голов и общее впечатление от игры и понимаю такой выбор. Я не шарю в тактике, но смотрю на результаты Черчесова в 2018-м и думаю: если нас устраивает тренер, глупо спорить с его кадровыми ходами (хотя вот Заболотный...).

    В-пятых, Ари − гражданин России. Он прожил пять лет в РФ, получил багровый паспорт с двуглавым орлом и ни разу не сыграл под другим флагом. Какие проблемы? Все по закону и общим правилам. Ари женат на русской девушке, дает интервью на русском, старательно тренируется и везде говорит, что мечтает о сборной России и готов биться. Разве не такой отдачи мы ждем от каждого ее игрока? Просто чаще вспоминайте: когда такой же бразилец Марио Фернандес вдохновенно пахал за Россию на чемпионате мира, мы кайфовали, забыв об условностях и стереотипах. Национальная принадлежность − более сложная штука, чем нам порой кажется.

    Ладно, я понимаю, что именно тут смущает. Всем втайне хочется, чтобы новые герои росли в знакомых дворах хрущевок и провинциальных академиях, а не появлялись внезапно как трансфер. Но: 1) тут решает гибкость восприятия; 2) такова система. Ари конкурирует на общих условиях и не виноват, что 32-летний натурализованный бразилец лучше многих из тех, под кого лимит на легионеров так старательно расчищал гарантированные места в составах.

    Ари − удачи. Если в этом ноябре он забьет Швеции или Германии, его голам я буду радоваться так же, как всем остальным. Так же, как до этого радовался голу Нойштедтера, пасам Фернандеса или сэйвам Гилерме. Все они − наши.

    У сборной России новый состав. Там два дебютанта и даже Набабкин

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 23
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +222

      ajax707 17 ноября 2018, 08:15

      всякую -уйню со всего мира собираем. рауш какой то. теперь этот. а нашим то даунам за что миллионы платят ?

      2
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 16 ноября 2018, 22:27

      Если в нашу сборную попадут Рональдо, Месси, Салах и т.д. и на кой хрен мне такая сборная РОССИИ?

      -2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 14:44

      Бестолочь он Ари, вот он кто. Раз за разом попадает в оффсайд и не болит у тупого голова, что не с Анжи играет, а со сборной Германии. Только идиот может такие моменты запарывать.

      0
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 15 ноября 2018, 22:13

      лол)) какой бред)) надо ещё Рауша и Нойштедтера в сборную не брать... они ж немцы... мы с ними воевали...

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 ноября 2018, 16:32

      Битва пенсий Ари-Дзюба, похоже Дзюбе крандец ибо Ари и технарь и боец, хотя это Россия и здесь никакого значения не имеет твоё умение. Главное к башке ладонь приставить и с верху другой пригладить. У Ари все шансы есть закрепиться в основе, а в паре с Чаловым, так они могут дать очень не плохой импульс для сборной, пусть и не на долго.

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 15 ноября 2018, 08:48

      Мне кажется ничего в этом плохого нет. Вот забьет Ари пару тройку голов и станет своим как никогда и все вопросы снимуться, а не забьет так и вызывать больше не будут...

      0
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 15 ноября 2018, 08:24

      "Я не шарю..." - этим пассажем стоило ограничиться.

      -3
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      Рейтинг: +33388

      oyabun 15 ноября 2018, 07:40

      Посмотрите на ту же сборную Франции - большинство арабы и негры (ничего личного). Раз не получается выращивать десятками своих звезд как немцы, значит придется привлекать натурализированных. Иначе сборная будет на задворках футбола. Так что Ари - Добро пожаловать!

      0
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 15 ноября 2018, 04:29

      Я за такую сборную где одни натурализованные болеть не буду. Проблема с форвордами надуманная, есть Чалов и Миранчук

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Milaninho 15 ноября 2018, 16:33

      Не болей. Поверь никто не заметит потери бойца.

      -2
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      Рейтинг: +41

      thereddog 14 ноября 2018, 22:42

      а кто против ари? павлюк - спящий гигант, который в англии только шнурки научился менять, да диванные экс-пертуны. ари по крайней мере боец, и какая разница - бразилец, хохол или прибалт. чукча тоже русский )))

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