Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок

Текст в поддержку новичка.

Давно решил: если кто-то ворчит на все непривычное, я молчу. Нам часто с трудом дается адаптация к новому, и возмущаться из-за этого естественно. Но вот в сборную позвали Ари − пятого за три года человека, который получил российское гражданство сильно позже рождения. И в новостной ленте вспыхнули монологи против такого хода: Мостовой, Романцев, Павлюченко и многие из тех, кто их поддержал − хоть в комментариях, хоть в мыслях. Я посмотрел на всех них и все-таки расчехлился, чтобы проговорить пару моментов.

Самое главное − Ари попал в сборную России абсолютно по делу.

Во-первых, он классный форвард. Да, иногда скандальный и часто непростой. Но забивной и универсальный. В этом сезоне у него уже 6 голов и 3 голевых − и это всего за 610 минут. «Краснодар» играет в приятный разнообразный футбол, все это режиссирует как раз Ари.

Во-вторых, он принесет пользу. Напоминание: в сборную Ари попал только после того, как по разным причинам вылетели Дзюба, Кокорин, Смолов. Остался Чалов − лучший бомбардир России прямо сейчас, но тоже пока с нулевым опытом в национальной команде. В такой ситуации подвижный, знакомый и с Газинским, и с Миранчуками опытный форвард точно пригодится. Кстати, давайте честно: когда сборной в непростой момент нужны голы, кому вы с бОльшим спокойствием доверите атаку − Ари или Заболотному?

В-третьих, Ари уже 32, а он до сих пор не стареет. Круто, что у нас появится история, как в таком возрасте покорить новую вершину, а не скукожиться в предпенсионной судороге через трансфер в условный «Урал».

В-четвертых, Ари не занимает чье-то место. Что за бред? Если Черчесов не позвал Сулейманова или Игнатьева, значит не считает их готовыми. Если не позвал Панюкова, Панченко или Каннуникова, значит не считает их сильнее. Я не шарю в тактике, но смотрю на количество голов и общее впечатление от игры и понимаю такой выбор. Я не шарю в тактике, но смотрю на результаты Черчесова в 2018-м и думаю: если нас устраивает тренер, глупо спорить с его кадровыми ходами (хотя вот Заболотный...).

В-пятых, Ари − гражданин России. Он прожил пять лет в РФ, получил багровый паспорт с двуглавым орлом и ни разу не сыграл под другим флагом. Какие проблемы? Все по закону и общим правилам. Ари женат на русской девушке, дает интервью на русском, старательно тренируется и везде говорит, что мечтает о сборной России и готов биться. Разве не такой отдачи мы ждем от каждого ее игрока? Просто чаще вспоминайте: когда такой же бразилец Марио Фернандес вдохновенно пахал за Россию на чемпионате мира, мы кайфовали, забыв об условностях и стереотипах. Национальная принадлежность − более сложная штука, чем нам порой кажется.

Ладно, я понимаю, что именно тут смущает. Всем втайне хочется, чтобы новые герои росли в знакомых дворах хрущевок и провинциальных академиях, а не появлялись внезапно как трансфер. Но: 1) тут решает гибкость восприятия; 2) такова система. Ари конкурирует на общих условиях и не виноват, что 32-летний натурализованный бразилец лучше многих из тех, под кого лимит на легионеров так старательно расчищал гарантированные места в составах.

Ари − удачи. Если в этом ноябре он забьет Швеции или Германии, его голам я буду радоваться так же, как всем остальным. Так же, как до этого радовался голу Нойштедтера, пасам Фернандеса или сэйвам Гилерме. Все они − наши.

У сборной России новый состав. Там два дебютанта и даже Набабкин