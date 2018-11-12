Павлюченко: «Для меня вызов Ари в сборную России – дикость. Матчи с его участием я смотреть не буду»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко негативно высказался о вызове в национальную команду форварда «Краснодара» Ари.

В июле этого года 32-летний уроженец Бразилии получил гражданство РФ. Сегодня он получил приглашение в сборную России на товарищескую игру с Германией (15 ноября) и встречу Лиги наций со Швецией (20 ноября).

«Ари вызвали в сборную России? Ну у нас же нет своих российских футболистов. Для меня Ари раздражитель, сами знаете, почему. Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. Для меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России. У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов, но у нас что, некого вызвать в сборную? У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу.

Для меня эта ситуация на самом деле дикая – после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно, поэтому я с его участием матчи сборной смотреть не буду», – сказал Павлюченко.