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    Павлюченко: «Для меня вызов Ари в сборную России – дикость. Матчи с его участием я смотреть не буду»

    Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко негативно высказался о вызове в национальную команду форварда «Краснодара» Ари.

    В июле этого года 32-летний уроженец Бразилии получил гражданство РФ. Сегодня он получил приглашение в сборную России на товарищескую игру с Германией (15 ноября) и встречу Лиги наций со Швецией (20 ноября).

    «Ари вызвали в сборную России? Ну у нас же нет своих российских футболистов. Для меня Ари раздражитель, сами знаете, почему. Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. Для меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России. У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов, но у нас что, некого вызвать в сборную? У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу.

    Для меня эта ситуация на самом деле дикая – после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно, поэтому я с его участием матчи сборной смотреть не буду», – сказал Павлюченко.

    Источник: Sport24

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    12.11.2018 15:08
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    Комментарии106
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      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer 18 ноября 2018, 00:42

      "Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов, но у нас что, некого вызвать в сборную? У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу." - Точно не ты, Павлуша.

      0
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      Рейтинг: +199

      MOBI 15 ноября 2018, 12:56

      У нас такая ОГРОМНАЯ РОССИЯ столько высококлассных футболистов

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 ноября 2018, 14:06

      Мене то же не нравится Ари как человек, но как игрок он для сборной подойдет. Наглости и злости(и спортивной то же) ему не занимать, в этом он наверно Дзюбу обскакал! И как исполнитель(нап) то же нормальный!

      1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 13 ноября 2018, 12:29

      Рядом с Ари могут подучиться и молодые игроки, и в этом ничего нет зазорного. И противится этому факту не разум, а менталитет. У самого Павлюченко не Лада-Калина и костюм фабрики Трехгорка. Так что здесь не о патриотизме речь.

      4
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 13 ноября 2018, 10:36

      Павлюченко прав, болельщикам хочется смотреть на таких же россиян, хочется верить, что может быть их дети смогут играть за сборную и что у российского футбола есть будущее, что мы не зря вкладываем деньги в футбол, хотя бы поэтому должны играть только россияне.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог > ARTHUR19 13 ноября 2018, 14:08

      А интересы сборной? Надо использовать все возможности!

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > 17 ноября 2018, 23:18

      Хотелось бы услышать комментарии синхронизированные с отстраненностью от ситуации с Кокориным и Мамаевым (там ведь мораль присутствовала ...высокоморальные тренеры и футболисты не могут относится к такой ситуации никак кроме дико отрицательно ...ну или отстраниться просто) и приглашением Ари (очень высокоморального натурализованного россиянина ,позволившего себе разок ...ну ведь раз не п...с как говорят?)...как минимум последовательными быть надо в таких ситуациях ,иначе это выглядит двойными стандартами,следствием чего произошел небольшой резонанс и каким бы он большим не стал ,заднюю в этом случае никто не включит-потому что создавали его не те ,кто будет ориентироваться на общественное мнение ,а те кто его "делает" в своих интересах ..

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 12 ноября 2018, 23:22

      А я Павлюченко полностью поддерживаю!

      4
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      Рейтинг: +151

      Legion-o 12 ноября 2018, 22:38

      С такими темпами пополнения сборной иностранными гражданами, мы все с вами вместе не будем смотреть матчи сборной РОССИИ, потому что ее не будет!!! Будет сборная солянка со всего мира! Я русский человек и хочу болеть за своих ребят, и расизм здесь непричем!

      7
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 12 ноября 2018, 21:35

      Павлуха - ты расист!))) NO RASIZM!

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 ноября 2018, 20:32

      Да кого вообще интересует, что ты там по ТВ смотришь? Нашел как выпендриться, а то уже забывать его стали, нужно снова пропиариться хоть как-то.
      Матчи он России смотреть не будет. Патриот называется.

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 ноября 2018, 19:46

      Черчесу по,х,у,й на всё

      3
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