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    Ари вызван в сборную России

    Нападающий «Краснодара» Ари вызван в сборную России на товарищескую игру с Германией (15 ноября) и матч Лиги наций со Швецией (20 ноября).

    32-летний футболист впервые в своей карьере получил приглашение в национальную команду. Уроженец Бразилии получил паспорт РФ в июле этого года.

    Ранее из-за травмы выбыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которого тренерский штаб сборной вызвал для подготовки к ноябрьским встречам.

    Источник: Пресс-служба сборной России

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    12.11.2018 13:12
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 13 ноября 2018, 07:44

      Чалову надо опыта набираться, а не старичков натурализованных выпускать

      если Турция выиграет или сыграет в ничью со Швецией, то полюбому должен быть Чалов в нападении

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 12 ноября 2018, 23:09

      Давайте всем подряд давать гражданство и брать в сборную.
      Вратарь есть, Марио Ф. тоже Ари, Осталось еще 8 иностранцев набрать

      0
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      Рейтинг: +1862

      mahan 12 ноября 2018, 19:41

      Вот он лимит на легионеров в действии, вместо того чтобы своих растить, просто берем в сборную России бразильцев. Это ПОЗОР. Кто как думает, но я за такую сборную где и так уже хватает иностранцев болеть не буду. Я хочу болеть за сборную где будут играть ребята из России, а не из других стран.

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 12 ноября 2018, 19:05

      наконец то, васся, этот татарчонок мне давно нравился, когда еще в москве был

      1
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      Рейтинг: +292

      логист 12 ноября 2018, 18:07

      таким темпом у нас лет через 5 бразильская сборная с российскими паспортами будет и чему здесь радоваться?

      4
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      Рейтинг: +361

      sergan113 12 ноября 2018, 16:55

      Многие против выступления, так сказать натурализованных игроков, но непонятно, почему Ари не может играть за сборную страны гражданином которой является, то есть налоги платить обязан, а в сборную путь закрыт? Сборные формируются не по национальному признаку, а по гражданству.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 16:55

      А чего удивляться. У нас сейчас нет нападающих в сборной. Дзюба загнанная лошадь со своими болячками, Смолов никакой, а Заболотный для сборной ПФЛ может сгодится ещё. Кокорин разминается в СИЗО, а Ари будет таранить защиту соперников...

      5
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 12 ноября 2018, 16:36

      Думаю Ари это решение локальных задач, пока есть проблемы с напами (Дзюба, Кокорин, Смолов)

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 12 ноября 2018, 16:31

      Следующий - перспективный 38-летний Абелардо.

      4
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      Рейтинг: +412

      Eds 12 ноября 2018, 16:28

      Ок!!!

      1
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