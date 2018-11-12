Чалову надо опыта набираться, а не старичков натурализованных выпускать
если Турция выиграет или сыграет в ничью со Швецией, то полюбому должен быть Чалов в нападении
Нападающий «Краснодара» Ари вызван в сборную России на товарищескую игру с Германией (15 ноября) и матч Лиги наций со Швецией (20 ноября).
32-летний футболист впервые в своей карьере получил приглашение в национальную команду. Уроженец Бразилии получил паспорт РФ в июле этого года.
Ранее из-за травмы выбыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которого тренерский штаб сборной вызвал для подготовки к ноябрьским встречам.