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    У сборной России новый состав. Там два дебютанта и даже Набабкин


    2
    Голосов: 15
    05.11.2018 21:30
    Игроков ЦСКА стало больше, из «Ростова» – лишь Ионов.

    Минус трое, плюс четверо

    Прошлый раз, к матчам против Швеции и Турции, было вызвано 25 футболистов, сейчас 26. На этот раз вызов в сборную не получили Набиуллин, Смольников и Дзагоев. Вместо них в команду отправятся четыре новых футболиста – Набабкин, Ахметов, Антон Миранчук и Чалов. При этом Ахметов и Чалов еще ни разу за главную команду не играли, у Антона Миранчука на счету шесть матчей, а у Набабкина – два. Примечательно, что защитник ЦСКА отыграл 90 минут в памятной товарищеской игре против сборной Италии летом 2012 года, когда наша команда выиграла 3:0, а в другом матче с ним наши победили 2:0 Исландию. Талисман!

    «Зенит» остается базовым клубом сборной

    Осенью так уже было оба раза, так есть и сейчас. Большинство игроков представляют лидирующий в чемпионате России «Зенит», их пятеро (Лунев, Ерохин, Кузяев, Дзюба, Заболотный). Увеличилось представительство ЦСКА – армейцев уже четверо (Набабкин, Фернандес, Ахметов, Чалов). У «Рубина» в сборной тоже четыре игрока (Кудряшов, Сорокин, Камболов, Полоз). Из «Локомотива» вызвали троих (Гилерме, братья Миранчуки), по два футболиста в команду делегировано от «Спартака» (Джикия, Зобнин) и «Динамо» (Шунин, Рауш). Из «Краснодара» в сборную отправился Газинский, из «Ростова» – Ионов, из «Ахмата» – Семенов.

    И три легионера, как и было прежде: Нойштедтер («Фенербахче»), Головин («Монако») и Черышев («Валенсия»).

    Кого не хватает

    Здесь также будут фигурировать примерно те же фамилии, что и раньше. В «Ростове» интересны Скопинцев и Паршивлюк, однако схема совершенно иная, у Рыкова и Беляева до сих пор неплохие показатели, но центр обороны штаб Черчесова трогать не решается, к тому же у динамовца проблемы со здоровьем. Снова нет молодого Игоря Коновалова из «Рубина», который выдает очень сильный осенний отрезок. Кроме того, в списке мы не видим Дзагоева и Смолова, но это логично: первый выглядит очень слабо, у второго из-за травмы серьезный недостаток игровой практики. На кого было бы интересно посмотреть, так это на ростовчанина Гулиева, который при Карпине в «Ростове» заметно прибавляет.

    Полный список

    В него вошли 26 футболистов.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин» Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Стамбул), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

    Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

    Набабкин – самый возрастной, Дзюба – самый опытный

    Средний возраст нынешнего состава сборной России – 26,8. Наибольшее количество матчей провел ее капитан – Дзюба (31), следом за ним идет Головин (25). Только два футболиста ни разу не играли за сборную в официальных матчах – это Ахметов и Чалов.

    Самые старшие в команде – Набабкин и Гилерме (по 32 года), самый юный – Ахметов (20 лет). Кстати, вы бы смогли догадаться, кто из этого состава дебютировал в сборной России раньше всех? Это Антон Шунин, который сыграл в товарищеском матче против Польши аж в 2007 году. Еще два игрока дебютировали семь лет назад – это Дзюба и Ионов.

    Когда и где готовимся

    14-й тур завершится на следующей неделе воскресным суперматчем ЦСКА – «Зенит». А уже в понедельник, 12 ноября игроки соберутся на базе в Новогорске для подготовки к последним матчам сборной России в 2018 году.

    С кем сыграем

    15 ноября (четверг) – выездной товарищеский матч с Германией в Лейпциге (22:45 мск).

    20 ноября (вторник) – выездной матч Лиги наций со Швецией в Сольне (22:45 мск).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ЦСКА
    Рейтинг: 2 Голосов: 15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 6 ноября 2018, 12:38

      да какого он берет бревноногово Заболотного, он ведь не ноль даже, он минус ходячий!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > fortune-bva 6 ноября 2018, 13:15

      Ари уж точно лучше Заболотного. Вообще не понимаю, что Заболотный делает в РПЛ, ему самое место в пердиве, бей-беги.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > richi 6 ноября 2018, 13:21

      ребята там ниже отвечают на вопрос зачем он в сборной, как замена Дзюбе... но нафиг такая замена... он даже на 20% от Дзюбы не отыгрывает...

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > fortune-bva 7 ноября 2018, 10:04

      Наша сборная так и будет со всеми соперниками играть с одним столбом? Быстрые нападающие, с ударом не нужны?

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 6 ноября 2018, 10:36

      Интересно будет посмотреть на Чалова в сборной

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi > Yuriy_Shahta 7 ноября 2018, 10:07

      Зачем Чалов с борной, он же не бревно... Схему же придется менять...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 6 ноября 2018, 08:28

      Черчесов сам по себе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > чемпион мира1 6 ноября 2018, 09:35

      давно уже об этом понятно

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 6 ноября 2018, 04:23

      +++

      0
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      Рейтинг: +10

      kuwal-da 6 ноября 2018, 02:15

      Два амбала из подвала!Полоз и Заболотный!Зачем!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 ноября 2018, 00:38

      Ари можно было бы пригласить. Также в классной форма находится Баринов.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 ноября 2018, 18:34

      Отвечу сразу всем. Заболотный в сборной затем же, зачем и в Зените - либо менять Дзюбу, если тот сломается, либо выходить на замену в концовке, если нужен навал. Просто любой другой нап потребует смены схемы всей игры. Раз Черчесов и Семак ставят на Дзюбу, им Заболотный необходим, как бы он и не смотрелся хуже других кандидатов. Это логично и объяснимо.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Grey33 6 ноября 2018, 00:44

      С такой логикой можно и Павлюченко пригласить, или Погребняка, они то получше Заболотного головой играют :)

      5
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > JaroG 6 ноября 2018, 05:28

      Да они оба хорошо играют головой, просто Пав более техничнее владеет мячом, имеет непредсказуемый удар и может играть глубже, а Погреб это чистый форфард на острие.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 5 ноября 2018, 17:51

      Заболотный, с Полозом они забыли, что такое голы забивать-для чего их в сборную, Ахиетов-много брака, непанятна..Шунин, замена только Габулову видимо..

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 ноября 2018, 17:40

      заболотный и полоз.....для чего ?!!!

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 ноября 2018, 17:13

      Стас-чабан,спасибо,что обратил свой взор на армейскую молодежь...

      5
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