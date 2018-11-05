У сборной России новый состав. Там два дебютанта и даже Набабкин

Игроков ЦСКА стало больше, из «Ростова» – лишь Ионов.

Минус трое, плюс четверо

Прошлый раз, к матчам против Швеции и Турции, было вызвано 25 футболистов, сейчас 26. На этот раз вызов в сборную не получили Набиуллин, Смольников и Дзагоев. Вместо них в команду отправятся четыре новых футболиста – Набабкин, Ахметов, Антон Миранчук и Чалов. При этом Ахметов и Чалов еще ни разу за главную команду не играли, у Антона Миранчука на счету шесть матчей, а у Набабкина – два. Примечательно, что защитник ЦСКА отыграл 90 минут в памятной товарищеской игре против сборной Италии летом 2012 года, когда наша команда выиграла 3:0, а в другом матче с ним наши победили 2:0 Исландию. Талисман!

«Зенит» остается базовым клубом сборной

Осенью так уже было оба раза, так есть и сейчас. Большинство игроков представляют лидирующий в чемпионате России «Зенит», их пятеро (Лунев, Ерохин, Кузяев, Дзюба, Заболотный). Увеличилось представительство ЦСКА – армейцев уже четверо (Набабкин, Фернандес, Ахметов, Чалов). У «Рубина» в сборной тоже четыре игрока (Кудряшов, Сорокин, Камболов, Полоз). Из «Локомотива» вызвали троих (Гилерме, братья Миранчуки), по два футболиста в команду делегировано от «Спартака» (Джикия, Зобнин) и «Динамо» (Шунин, Рауш). Из «Краснодара» в сборную отправился Газинский, из «Ростова» – Ионов, из «Ахмата» – Семенов.

И три легионера, как и было прежде: Нойштедтер («Фенербахче»), Головин («Монако») и Черышев («Валенсия»).

Кого не хватает

Здесь также будут фигурировать примерно те же фамилии, что и раньше. В «Ростове» интересны Скопинцев и Паршивлюк, однако схема совершенно иная, у Рыкова и Беляева до сих пор неплохие показатели, но центр обороны штаб Черчесова трогать не решается, к тому же у динамовца проблемы со здоровьем. Снова нет молодого Игоря Коновалова из «Рубина», который выдает очень сильный осенний отрезок. Кроме того, в списке мы не видим Дзагоева и Смолова, но это логично: первый выглядит очень слабо, у второго из-за травмы серьезный недостаток игровой практики. На кого было бы интересно посмотреть, так это на ростовчанина Гулиева, который при Карпине в «Ростове» заметно прибавляет.

Полный список

В него вошли 26 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин» Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Стамбул), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Набабкин – самый возрастной, Дзюба – самый опытный

Средний возраст нынешнего состава сборной России – 26,8. Наибольшее количество матчей провел ее капитан – Дзюба (31), следом за ним идет Головин (25). Только два футболиста ни разу не играли за сборную в официальных матчах – это Ахметов и Чалов.

Самые старшие в команде – Набабкин и Гилерме (по 32 года), самый юный – Ахметов (20 лет). Кстати, вы бы смогли догадаться, кто из этого состава дебютировал в сборной России раньше всех? Это Антон Шунин, который сыграл в товарищеском матче против Польши аж в 2007 году. Еще два игрока дебютировали семь лет назад – это Дзюба и Ионов.

Когда и где готовимся

14-й тур завершится на следующей неделе воскресным суперматчем ЦСКА – «Зенит». А уже в понедельник, 12 ноября игроки соберутся на базе в Новогорске для подготовки к последним матчам сборной России в 2018 году.

С кем сыграем

15 ноября (четверг) – выездной товарищеский матч с Германией в Лейпциге (22:45 мск).

20 ноября (вторник) – выездной матч Лиги наций со Швецией в Сольне (22:45 мск).