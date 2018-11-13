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    Мостовой: «Все спрашивают о молодежи, а вызывают в сборную Ари, которому уже 32 года»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался против тенденция вызывать в сборную России натурализированных игроков.

    «Дзюба получил травму, но тренерский штаб нашел выход: дал паспорт Ари. Таким способом мы сможем любую позицию в сборной закрыть. Я понимаю, что так говорить не корректно, потому что Ари получил гражданство без оглядки на сборную. Но когда я получал гражданство Испании и Португалии, то не просился в чужие сборные, хотя по паспорту мог бы за них выступать.

    Мы возвращаемся к этой теме снова и снова: все спрашивают о молодежи, все говорят о развитии молодых игроков, при этом, вызывают Ари, которому уже 32 года. Мне он всегда нравился, он хороший нападающий, но для любого юниора вызов в сборную стал бы очень мощным толчком в развитии.

    Я не против конкретно Ари, я восхищаюсь им еще со времен «Спартака», но я против тенденции, по которой в национальной команде огромной страны все больше и больше натурализированных игроков», – сказал Мостовой.

    32-летний Ари впервые в своей карьере получил приглашение в национальную команду. Уроженец Бразилии получил паспорт РФ в июле этого года.

    Ранее из-за травмы выбыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которого тренерский штаб сборной вызвал для подготовки к ноябрьским встречам.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2018 07:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 15:45

      На данный момент Черчесов хочет закрыть брешь ,появившуюся с многочисленными травмами игроков сборной. Случай для Ари подходящий.

      2
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      Рейтинг: +881

      sined1951 13 ноября 2018, 13:06

      Нужен результат здесь и сейчас!

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 ноября 2018, 12:14

      О, "мама, я побил французов" запостили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 13 ноября 2018, 12:03

      Так пахать,как Ари, в России посчитать по пальцам одной руки, и то с трудом.Как результат: в рейтинге скатились ниже плинтуса. А где-же наши таланты? Они пока мечтают о топ-чемпионатах и не думают, что там надо пахать. Мелькнули на год-два Павлюченко, Аршавин, Жирков. А где следующие?

      2
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:54

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 13 ноября 2018, 11:33

      Нравится мне Чалов, например. Молодой. Но Чалов систематически "сдыхает" к примерно 65 минуте матча. Ари носится все 90 минут.
      Павлюченка и Прогребняк в этом возрасте даже не ходили, а стояли на поле. Вот, и делай выводы.
      У Ари есть то, чего нет у абсолютного большинства российских футболистов. Характер в паре с "физикой". Да и с "техникой" порядок.

      4
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 13 ноября 2018, 11:21

      Моставой много на себя берет! Ари паспорт получил на общих основаниях Черчесов ему паспорт не давал так что умерь свой пыл! Кстати Ари такой-же гражданин России как и Моставой

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 13 ноября 2018, 10:24

      Есть хорошие академии, набрать от туда перспективных и пускай Салымыч им сопли вытирает, а мы потом с диванов спросим с него за результат. А всех кто старше 25, выслать из страны и запретить играть в футбол.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 ноября 2018, 09:32

      Тренерский штаб не ищет молодых игроков для сборной страны, они
      не заботятся о перспективе команды, затыкают, образовавшиеся дыры,
      имеющимися под рукой великовозрастными игроками.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 ноября 2018, 09:31

      Ну с того момента, когда повысили пенсионный возраст, этих ребят, в районе 30 лет, можно считать юниорами. Да и тебе, Александр, можно на поле выходить и играть, а не груши околачивать и языком чесать. У нас сейчас все будут вечно молодыми, до старости дожить смогут только горцы-долгожители.

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Т34 13 ноября 2018, 09:34

      ...и бездельники в высших эшелонах власти России.

      6
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