Мостовой: «Все спрашивают о молодежи, а вызывают в сборную Ари, которому уже 32 года»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался против тенденция вызывать в сборную России натурализированных игроков.

«Дзюба получил травму, но тренерский штаб нашел выход: дал паспорт Ари. Таким способом мы сможем любую позицию в сборной закрыть. Я понимаю, что так говорить не корректно, потому что Ари получил гражданство без оглядки на сборную. Но когда я получал гражданство Испании и Португалии, то не просился в чужие сборные, хотя по паспорту мог бы за них выступать.

Мы возвращаемся к этой теме снова и снова: все спрашивают о молодежи, все говорят о развитии молодых игроков, при этом, вызывают Ари, которому уже 32 года. Мне он всегда нравился, он хороший нападающий, но для любого юниора вызов в сборную стал бы очень мощным толчком в развитии.

Я не против конкретно Ари, я восхищаюсь им еще со времен «Спартака», но я против тенденции, по которой в национальной команде огромной страны все больше и больше натурализированных игроков», – сказал Мостовой.

32-летний Ари впервые в своей карьере получил приглашение в национальную команду. Уроженец Бразилии получил паспорт РФ в июле этого года.

Ранее из-за травмы выбыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которого тренерский штаб сборной вызвал для подготовки к ноябрьским встречам.