Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сергей Балахнин - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Балахнин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 ноября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сибирь 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.08.2014 Сибирь 3 : 2 Томь
    • Читайте нас: 