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Сергей Балахнин
Новости
Сергей Балахнин - новости
Россия
26 ноября 1959 (66)
Тренер
Статистика
Новости
Балахнин определил лучший зимний трансфер в РПЛ
15 февраля
3
Балахнин высказался о возможном трансфере Батракова в «Барселону»
2025.10.11 14:10
Бывший тренер сборной России оценил высказывания Мостового о Мусаеве
2024.10.15 12:19
2
Экс-тренер сборной России заявил о потере мотивации у Карпина и игроков национальной команды
2024.10.11 10:34
2
Экс-тренер «Ростова» прокомментировал возможный уход Глебова и Уткина
2024.08.27 07:52
Балахнин посоветовал Зиньковскому клуб, который может его «реанимировать»
2024.08.20 18:08
5
Балахнин – о Карпине: «У него всегда, когда команда проигрывает, что-то не так. Крыша не так стоит. Кто-то ошибся. Какая-то случайность»
2024.08.05 11:16
3
Балахнин назвал условие для краха «Краснодара»
2024.07.22 09:59
3
Балахнин оценил игру Кварацхелии на Евро-2024
2024.06.22 03:54
Балахнин назвал задачу «Ростова» на остаток сезона
2024.02.08 16:54
3
Балахнин — о решении Басты по СКА: «Печально, что обрывают традиции великого клуба»
2024.01.25 16:08
1
Балахнин назвал тренерскую проблему Карпина
2023.09.29 22:02
1
Балахнин заявил о кризисе у Карпина
2023.09.06 23:58
5
Экс-тренер «Ростова» – о Карпине: «Всегда ищет причины. Поле у него виновато или судья»
2023.04.30 19:52
3
Балахнин: «Ростов» едет в Сочи мальчишками из академии, руководить будет тренер дубля. Это будет не профессиональная команда, матч – профанация»
2020.06.19 12:15
1
Братья Березцукие пройдут в «Витессе» стажировку
2018.11.26 09:22
189
Балахнин – о приглашении Ари в сборную России: «Пока не попробуешь – не узнаешь»
2018.11.15 10:43
4
Балахнин: «Дзюба заслужил право стать капитаном сборной России»
2018.08.28 09:16
3
Балахнин: «От Смолова и Дзюбы ждем яркого сезона и большого количества забитых голов»
2018.08.03 09:19
5
Балахнин: «Отпустите Дзюбу и Шатова играть, дайте им шанс!»
2018.01.22 13:58
16
Балахнин: «Спартак» за упущенную победу может винить только себя»
2017.10.30 07:05
2
Балахнин: «Зениту» пока сложно играть с соперниками, которые ниже по классу»
2017.08.28 10:46
1
Балахнин верит в успех «Спартака» в Лиге чемпионов
2017.08.28 08:17
23
Балахнин: «Ростов» сыграет в закрытый футбол с «Зенитом»
2017.08.26 07:04
6
Дуэт Балахнин – Кириченко может возглавить «Ростов»
2017.06.04 18:40
13
Балахнин: «У «Ростова» могут быть возможности поймать «Манчестер Юнайтед» на контратаках»
2017.03.16 15:47
6
Балахнин: «Манчестер Юнайтед» будет непросто с «Ростовом» Бердыева»
2017.02.24 19:12
9
Балахнин: «Ростов» является фаворитом после ничьей в первом матче»
2016.08.24 10:25
1
Балахнин: «В перспективе Игнашевича в сборной России могут заменить Нойштедтер и Семенов»
2016.07.26 18:12
2
Балахнин: «На данный момент в России нет защитника уровня Игнашевича»
2016.07.24 14:09
16
1
2
3
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
8
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
4
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