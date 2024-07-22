Балахнин назвал условие для краха «Краснодара»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин определил двух жизненно важных игроков «Краснодара».

«Если Эдуард Сперцян и Джон Кордоба уйдут из «Краснодара», то команда рухнет. Это два футболиста, которые олицетворяют игру краснодарцев. На них строятся командные взаимодействия.

Безусловно, в «Краснодаре» еще много хороших игроков. Но важность Сперцяна и Кордобы умалять ни в коем случае нельзя. Без них команде Мусаева будет очень тяжело», – сказал Балахнин.