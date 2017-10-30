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  • Балахнин: «Спартак» за упущенную победу может винить только себя»

Балахнин: «Спартак» за упущенную победу может винить только себя»

30 октября 2017, 07:05
2

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что «Спартак» может винить только себя за упущенные три очка в Ростове-на-Дону. По словам специалиста, столичным футболистам не стоило отсиживаться в обороне в концовке встречи.

Матч 15-го тура РФПЛ «Ростов» – «Спартак» закончился со счетом 2:2. Столичные футболисты занимают после этой встречи шестую строчку в турнирной таблице в 22 очками. Ростовчане идут восьмыми с отставанием в четыре балла.

– После такой концовки напрашивается вопрос – результат закономерен?

– «Ростов» в этом матче доказал, что с характером у команды порядок, и уж ничью-то заслужил. Ну а спартаковцы за упущенную победу могут винить только самих себя. Вы вспомните, как они играли во втором тайме.

– Как?

– Строго по счету. Ничего не позволяли создать сопернику в атаке, но и сами вперед не лезли. Эта рациональность и сгубила. Похоже, ребята мыслями уже были в Севилье, где 1 ноября предстоит ключевой матч группового этапа Лиги чемпионов. Лишь при счете 2:2 встрепенулись, вновь рванули к воротам Песьякова, но поезд ушел.

– Первый тайм понравился больше?

– Намного! Дело даже не в трех голах. Был динамичный футбол, почти без пауз. «Ростов» здорово бежал в атаку. «Спартак» тоже в обороне не отсиживался. А вот после перерыва качество игры не впечатлило. Вероятно, повлиял тяжелый график – все-таки в среду обе команды бились в Кубке, причем «Ростов» – 120 минут.

– Песьяков мог спасти, когда забивали Фернандо и Глушаков?

– Нет. Это было нереально. Претензии нужно предъявлять защитникам и опорным хавбекам. Сначала проиграли подбор и позволили нанести Фернандо убийственный по силе удар. Затем почему-то дали спокойно пробить Глушакову.

– А к Селихову есть вопросы?

– Тоже нет. Второй гол на совести Петковича, который на «стандарте» прозевал Вилюша. К первому же привела быстрая комбинация «Ростова». Бухаров прострелил из-под Таски, а Джикия не сумел заблокировать удар Ионова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Балахнин Сергей
Комментарии (2)
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Диктор
1509337406
Какие выводы можно сделать? Во первых нужно определятся с составом,а во вторых не играть как трусы.
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oyabun
1509341634
И на сегодняшний день Спартак из за постоянных дурацких ничьих снова на комфортном середнячковом 6-м месте. Соперники выше чуть ли не специально проигрывают "Давай, Спартак, догоняй!". - Нетушки!! Нам хорошо и на 6-м месте. Как в старые добрые времена до Чемпионства. Спартак как тот корабль, на котором за долгие годы плаваний сгнили все доски и были заменены, но корабль остался тот же самый.... или не остался, это как посмотреть (известный парадокс Ясона).
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