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  • Балахнин: «На данный момент в России нет защитника уровня Игнашевича»

Балахнин: «На данный момент в России нет защитника уровня Игнашевича»

24 июля 2016, 14:09
16

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал слова защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который намекнул на возможное завершение карьеры в национальной команде.

«На данный момент у нас нет защитника такого уровня, как Игнашевич, но через год может появиться достаточная группа футболистов, которых мы смотрели и ждали. Семенов, например, и другие кандидатуры, на которые надо смотреть, как они будут прогрессировать. К тому же есть еще и Нойштедтер, который тоже может очень хорошо играть на этой позиции.

Игнашевич же чувствует, если не может продолжать выступать, и, наверное, делать такие заявления правильно. Эти вещи можно только приветствовать. Сергей – правильный человек, который понимает всю реальность. Но помимо него есть братья Березуцкие, которые являются прекрасными футболистами, мастерами и очень боеспособны», – заявил Балахнин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Игнашевич Сергей Балахнин Сергей
Комментарии (16)
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niarmed311082
1469359629
как у него интересно язык поворачивается называть это сборище пенсионеров и калек боеспособными защитниками.... уже вся европа увидела как от них в издевательской форме нападающие уносятся как от стоячих.... увидела, как они на одном игроке вшестером сидят на 2 квадратах оставляя оборону пустой....ЧТО? Что еще должно произойти,чтобы вы сказали все дружно - ИМ ПОРА НА ОТДЫХ!
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Молчуновский
1469362590
Балахнин - тот, еще тренеришка.
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Саня БУБА
1469364362
....мнение балахнина конечно очень авторитетное!!! проиграл с командами - все, что можно!!!
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андрей андреев
1469372100
Берите с Ростова.Парни стоят насмерть,Бердыевская школа!
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zenit888
1469374298
Очень уважал Балахнина. Значит и его купили. Или это журналюги пишу за людей. Игнашевич козел , который в значимом матче 14 раз дал пас в перед в аут. У него не все в порядке с головой. Зато хорошо получает деньги и дает откат тому кто их в сборной держит. Вы, что дураки, ничего не понимаете? РФС - это враги нашего футбола.
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Vasilii1958
1469374859
Ростити защитников болоболы
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Бриг
1469375253
Работать надо было с молодыми! Только Капелло от безысходности привлек перспективных ребят разок в сборную, так его чуть не расстреляли "тренеришки" русские и больные неадекваты с трибун стадионов, а потом и вовсе прогнали.
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Обер-КанцлерЪ
1469377743
0 отборов в 3 матчах ЧЕ - правда что ли нет такого защитника??? Да так даже я могу, готов бесплатно играть! Пишите! За свой счёт приезжать буду даже на матчи!
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LАV
1469441799
головин вот игрок супер
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