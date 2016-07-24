Балахнин: «На данный момент в России нет защитника уровня Игнашевича»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал слова защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который намекнул на возможное завершение карьеры в национальной команде.

«На данный момент у нас нет защитника такого уровня, как Игнашевич, но через год может появиться достаточная группа футболистов, которых мы смотрели и ждали. Семенов, например, и другие кандидатуры, на которые надо смотреть, как они будут прогрессировать. К тому же есть еще и Нойштедтер, который тоже может очень хорошо играть на этой позиции.

Игнашевич же чувствует, если не может продолжать выступать, и, наверное, делать такие заявления правильно. Эти вещи можно только приветствовать. Сергей – правильный человек, который понимает всю реальность. Но помимо него есть братья Березуцкие, которые являются прекрасными футболистами, мастерами и очень боеспособны», – заявил Балахнин.