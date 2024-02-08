Балахнин назвал задачу «Ростова» на остаток сезона

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил перспективы команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне никаких перспектив и ожиданий. Команда вряд ли повторит достижение прошлого сезона, когда закончили на четвертой позиции. Хочется, чтобы команда обрела себя, чтобы показывала силу, что могут подняться выше.

Сейчас задача, наверное, собрать команду на следующий сезон. В этом году выше девятой позиции они вряд ли поднимутся. Сейчас есть время, его нужно потратить правильно на селекцию и подготовку команды на следующий год, чтобы была конкурентоспособной», – сказал Балахнин.