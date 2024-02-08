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    Балахнин назвал задачу «Ростова» на остаток сезона

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил перспективы команды в нынешнем сезоне РПЛ.

    «В этом сезоне никаких перспектив и ожиданий. Команда вряд ли повторит достижение прошлого сезона, когда закончили на четвертой позиции. Хочется, чтобы команда обрела себя, чтобы показывала силу, что могут подняться выше.

    Сейчас задача, наверное, собрать команду на следующий сезон. В этом году выше девятой позиции они вряд ли поднимутся. Сейчас есть время, его нужно потратить правильно на селекцию и подготовку команды на следующий год, чтобы была конкурентоспособной», – сказал Балахнин.

    • «Ростов» после 18 туров с 21 очком занимает 10 место в РПЛ.
    • В первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России ростовчане дома сыграли вничью с ЦСКА 1:1.

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    Источник: Legalbet

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    08.02.2024 16:54
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    Комментарии (5)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707400658
    Возможно, наверное,может.. вот такие вью лепит бездарь Балахна
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    MaxRnD
    1707405449
    У кого-то определённо имеется некоторый интерес периодически вытаскивать из бабушкиного сундука эту бесталанную ветошь с её "авторитетным" мнением на различные негативные интервью, касающиеся клуба
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    Дед otmoros
    1707410305
    Не балахно а бархло! С 2015 года Ростов обсирает. Функционер недоделанный.
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    Чехов на Садовой
    1707410648
    Да уж... Московская жизнь балахно превращает в барахло а потом и в жабагадюку. Самодовольную, липкую и вонючую.
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