Балахнин: «У «Ростова» могут быть возможности поймать «Манчестер Юнайтед» на контратаках»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Напомним, первая игра завершилась вничью 1:1.

«C учетом того, что у соперника была важная и тяжелая игра с «Челси», в которой они на 36-й минуте остались вдесятером, шансы пройти дальше у «Ростова» есть. Травма Граната не так важна. «Ростов» в первом матче уже провел без него полтора тайма. И значительных изменений в игре не было. А вот потеря Калачева и Гацкана существенна, это однозначно усложнит задачу «Ростову».

Вряд ли гости будут играть с позиции силы. Команда Бердыева всегда придерживается своего футбола с надежной обороной, быстрыми атаками и использованием свободных зон. Это может сработать и с «Манчестер Юнайтед», ведь соперник будет выступать дома при полных трибунах.

Никто не позволит хозяевам сидеть в обороне и удерживать устраивающий их счет. Они будут идти вперед, пытаться забивать, играть результативно. И тут у «Ростова» могут появиться возможности поймать соперника», – сказал специалист.

Матч начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию данной игры.