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  • Балахнин: «У «Ростова» могут быть возможности поймать «Манчестер Юнайтед» на контратаках»

Балахнин: «У «Ростова» могут быть возможности поймать «Манчестер Юнайтед» на контратаках»

16 марта 2017, 15:47
6

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Напомним, первая игра завершилась вничью 1:1.

«C учетом того, что у соперника была важная и тяжелая игра с «Челси», в которой они на 36-й минуте остались вдесятером, шансы пройти дальше у «Ростова» есть. Травма Граната не так важна. «Ростов» в первом матче уже провел без него полтора тайма. И значительных изменений в игре не было. А вот потеря Калачева и Гацкана существенна, это однозначно усложнит задачу «Ростову».

Вряд ли гости будут играть с позиции силы. Команда Бердыева всегда придерживается своего футбола с надежной обороной, быстрыми атаками и использованием свободных зон. Это может сработать и с «Манчестер Юнайтед», ведь соперник будет выступать дома при полных трибунах.

Никто не позволит хозяевам сидеть в обороне и удерживать устраивающий их счет. Они будут идти вперед, пытаться забивать, играть результативно. И тут у «Ростова» могут появиться возможности поймать соперника», – сказал специалист.

Матч начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию данной игры.

Источник: Известия
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Гранат Владимир Калачев Тимофей Гацкан Александр Бердыев Курбан Балахнин Сергей
Комментарии (6)
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vgarakh
1489670316
Конечно поймают и не один раз.
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juvseriy
1489671483
Не могут быть, а будут, главное воспользоваться
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Хотел же ставить на ничью
1489673965
Почему бы и нет.
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Бмв525
1489675104
Было бы хорошо
Ответить
Юрэс
1489684620
Было бы зае. .....ЗЪ, но НО НО НО М Ю -......но А что , а ВДРУГ
Ответить
simoron81
1489687529
Все может быть
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