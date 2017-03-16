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    Балахнин: «У «Ростова» могут быть возможности поймать «Манчестер Юнайтед» на контратаках»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Напомним, первая игра завершилась вничью 1:1.

    «C учетом того, что у соперника была важная и тяжелая игра с «Челси», в которой они на 36-й минуте остались вдесятером, шансы пройти дальше у «Ростова» есть. Травма Граната не так важна. «Ростов» в первом матче уже провел без него полтора тайма. И значительных изменений в игре не было. А вот потеря Калачева и Гацкана существенна, это однозначно усложнит задачу «Ростову».

    Вряд ли гости будут играть с позиции силы. Команда Бердыева всегда придерживается своего футбола с надежной обороной, быстрыми атаками и использованием свободных зон. Это может сработать и с «Манчестер Юнайтед», ведь соперник будет выступать дома при полных трибунах.

    Никто не позволит хозяевам сидеть в обороне и удерживать устраивающий их счет. Они будут идти вперед, пытаться забивать, играть результативно. И тут у «Ростова» могут появиться возможности поймать соперника», – сказал специалист.

    Матч начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию данной игры.

    Источник: Известия

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    16.03.2017 15:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +351

      simoron81 16 марта 2017, 21:05

      Все может быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 марта 2017, 20:17

      Было бы зае. .....ЗЪ, но НО НО НО
      М Ю -......но
      А что , а ВДРУГ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 16 марта 2017, 17:38

      Было бы хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 16 марта 2017, 17:19

      Почему бы и нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 16 марта 2017, 16:38

      Не могут быть, а будут, главное воспользоваться

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 марта 2017, 16:18

      Конечно поймают и не один раз.

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