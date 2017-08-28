Балахнин верит в успех «Спартака» в Лиге чемпионов

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что неудачный старт в чемпионате России не скажется отрицательно на результатах команды в Лиге чемпионов.

«Спартак» сейчас не блещет в чемпионате, но в Лиге чемпионов у него должна быть большая мотивация. Надеюсь, красно-белые смогут собраться и показать достойный футбол.

У подопечных Карерры должно быть сумасшедшее желание показать себя – все уже забыли, когда «Спартак» в последний раз играл в Лиге чемпионов. Надеюсь, действующим чемпионам страны удастся проявить себя в самом престижном турнире Старого Света», – заявил Балахнин.

Свой первый матч в Лиге чемпионов «Спартак» проведет в среду, 13 сентября, против «Марибора» на выезде.