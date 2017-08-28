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Балахнин верит в успех «Спартака» в Лиге чемпионов

28 августа 2017, 08:17
23

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что неудачный старт в чемпионате России не скажется отрицательно на результатах команды в Лиге чемпионов.

«Спартак» сейчас не блещет в чемпионате, но в Лиге чемпионов у него должна быть большая мотивация. Надеюсь, красно-белые смогут собраться и показать достойный футбол.

У подопечных Карерры должно быть сумасшедшее желание показать себя – все уже забыли, когда «Спартак» в последний раз играл в Лиге чемпионов. Надеюсь, действующим чемпионам страны удастся проявить себя в самом престижном турнире Старого Света», – заявил Балахнин.

Свой первый матч в Лиге чемпионов «Спартак» проведет в среду, 13 сентября, против «Марибора» на выезде.

Источник: Известия
Лига чемпионов Спартак Балахнин Сергей
Комментарии (23)
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VIPded
1503900387
Успехов Спартаку в ЛЧ!
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mialkov
1503903261
С такой трансферной политикой только и остается - "надеться"...(((
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александр 59
1503906198
Смотря что считать успехом? 0-5 от Юргена Клоппа будет боооольшим успехом! А ничья с Марибором удача чрезвычайная!
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alexivanof197
1503910073
а мы верим!!!
Ответить
Ловец снов 86
1543005409
Зря верил.
Ответить
Ловец снов 86
1543005436
Не проявили.
Ответить
Ловец снов 86
1543005475
Чтоб он знал, что сейчас в Спартаке творится.
Ответить
Ловец снов 86
1543005499
Показали себя, так показали.
Ответить
Ловец снов 86
1543005567
Поскорее бы забыть новое выступление.
Ответить
Ловец снов 86
1543005605
Похоже, что следующий раз будет не скоро.
Ответить
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