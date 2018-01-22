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Балахнин: «Отпустите Дзюбу и Шатова играть, дайте им шанс!»

22 января 2018, 13:58
16

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что «Зенит» поступает неправильно, не давая игровой практики нападающему Артему Дзюбе и полузащитнику Олегу Шатову. Специалист призвал петербуржцев отпустить футболистов в другие клубы.

«Я знаю этих ребят, работал с ними. Это очень хорошие футболисты, находка для любого клуба. Мне непонятно решение «Зенита». Да, идет гонка за Лигу чемпионов, а это огромные деньги. Но…

У них обоих непростой характер? Покажите мне хорошего футболиста, у кого простой характер? Это нереально! Дзюба и Шатов – два абсолютно разных человека. Если футболист хорошо играет, тренер может простить ему какие-то неприятные слова, что-то еще. Но если ты не соответствуешь каким-то требованиям, можно начать и прислушиваться к словам… Но я бы предпочел исходить из того, что ребята не соответствуют видению футбола Манчини. Я понимаю, что есть интересы клуба, но о сборной тоже не надо забывать! Отпустите ребят играть, чтобы они смогли проявить себя в полной мере! Дайте шанс!» – сказал Балахнин.

Напомним, ранее главный тренер Роберто Манчини не взял Дзюбу и Шатова на первый зимний сбор сине-бело-голубых. В настоящее время игроки тренируются вместе с «Зенитом-2».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Балахнин Сергей
Комментарии (16)
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Dimka_Foxy
1516619342
При чем тут кокорин?
А по поводу ухода, пусть идут, их не держат, они от трубы не могут оторваться просто
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3a zenit
1516620255
их никто не держит,они сами как пиявки присосались хер отдерёшь.
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retiremen
1516621048
Ну вот возьмем. Уходят эти парни в другие клубы и начинают там играть. А они начнут там играть, ну и что тогда подумают о тренерском таланте Робэрта? Он парень не дурак и просчитал эти варианты. А если Зенит не таво, ну не выиграет чемпионат со сборной Аргентины, что тогда скажут. В общем эта тактика самая выгодная для Манчини. Шатов с Дзюбой неадекватные и бездарные футболисты и точка. Но в играющую команду они не перейду.
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anatolich72
1516622470
Пора зениту вентиль чуть прикрыть, а то скоро третий состав накупят,благо у некоторых наших игроков мозги работают,не идут в нац. проект
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Путник 13
1516622521
Они сами не хотят играть ..Кто им мешает???
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APchelov
1516626575
Один нюанс. При такой зарплате дзюба не сдвинется с места. У него и в спартаке то конфликт разросся из-за уценённого контракта. Да и потом, не настолько они с шатовым бесценны, если нет желающих выкупать их
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Полная Канистра
1516629016
Сага о не решённой проблеме //Куда и Кто возьмёт?//
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raritet
1516630949
ну если бы вы , господин Балахнин обладали такими полномочиями отпускать или не пущать, тогда да, но ведь есть кому руководить и по моему столетнему опыту год от года число людей , желающих руководить, не отвечая за результат, все больше и больше , а результат , сами понимаете , не всегда зависит от желающих. Иногда требуется просто обычная пахота . Без всякого руководства. Для успеха дела.
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Одинокий волк Маквейд
1516638212
Отпустите их в Гималаи, отпустите их насовсем.
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Serjoga
1516638311
А кто их держит? Им же подавай поближе к Москве или к Питеру, да в деньгах не прогадать! Дзюба же в Тосно не пойдет!
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