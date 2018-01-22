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    Балахнин: «Отпустите Дзюбу и Шатова играть, дайте им шанс!»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что «Зенит» поступает неправильно, не давая игровой практики нападающему Артему Дзюбе и полузащитнику Олегу Шатову. Специалист призвал петербуржцев отпустить футболистов в другие клубы.

    «Я знаю этих ребят, работал с ними. Это очень хорошие футболисты, находка для любого клуба. Мне непонятно решение «Зенита». Да, идет гонка за Лигу чемпионов, а это огромные деньги. Но…

    У них обоих непростой характер? Покажите мне хорошего футболиста, у кого простой характер? Это нереально! Дзюба и Шатов – два абсолютно разных человека. Если футболист хорошо играет, тренер может простить ему какие-то неприятные слова, что-то еще. Но если ты не соответствуешь каким-то требованиям, можно начать и прислушиваться к словам… Но я бы предпочел исходить из того, что ребята не соответствуют видению футбола Манчини. Я понимаю, что есть интересы клуба, но о сборной тоже не надо забывать! Отпустите ребят играть, чтобы они смогли проявить себя в полной мере! Дайте шанс!» – сказал Балахнин.

    Напомним, ранее главный тренер Роберто Манчини не взял Дзюбу и Шатова на первый зимний сбор сине-бело-голубых. В настоящее время игроки тренируются вместе с «Зенитом-2».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.01.2018 13:58
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 января 2018, 19:25

      А кто их держит? Им же подавай поближе к Москве или к Питеру, да в деньгах не прогадать! Дзюба же в Тосно не пойдет!

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 января 2018, 19:23

      Отпустите их в Гималаи, отпустите их насовсем.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 22 января 2018, 17:22

      ну если бы вы , господин Балахнин обладали такими полномочиями отпускать или не пущать, тогда да, но ведь есть кому руководить и по моему столетнему опыту год от года число людей , желающих руководить, не отвечая за результат, все больше и больше , а результат , сами понимаете , не всегда зависит от желающих. Иногда требуется просто обычная пахота . Без всякого руководства. Для успеха дела.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 января 2018, 17:07

      Далеко ходить не надо. На Месси посмотри.

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 22 января 2018, 17:03

      дак пусь купит себе Дзюбу и Шатова и дает им шансы... и с той игрой, что показывали эти парни в последние пол года, они в сборной накер не нужны. там и так один балласт, чтобы еще 2 бурдюка докидывать

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2018, 16:50

      Сага о не решённой проблеме //Куда и Кто возьмёт?//

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 января 2018, 16:09

      Один нюанс. При такой зарплате дзюба не сдвинется с места. У него и в спартаке то конфликт разросся из-за уценённого контракта. Да и потом, не настолько они с шатовым бесценны, если нет желающих выкупать их

      3
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      Рейтинг: +11240

      alp > гус 22 января 2018, 17:16

      это если я тебе предложу купить твою квартиру за 100 руб, ты, резонно, пошлешь меня в жопу, а я на весь мир объявлю, что ты зажрался, и решил сгноить свою квартиру, вместо того, чтобы продать ее мне, потому что она мне идеально подходит.....

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 22 января 2018, 15:02

      Они сами не хотят играть ..Кто им мешает???

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 22 января 2018, 15:01

      Пора зениту вентиль чуть прикрыть, а то скоро третий состав накупят,благо у некоторых наших игроков мозги работают,не идут в нац. проект

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 22 января 2018, 14:45

      Заголовок з б с

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