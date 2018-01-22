Балахнин: «Отпустите Дзюбу и Шатова играть, дайте им шанс!»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что «Зенит» поступает неправильно, не давая игровой практики нападающему Артему Дзюбе и полузащитнику Олегу Шатову. Специалист призвал петербуржцев отпустить футболистов в другие клубы.

«Я знаю этих ребят, работал с ними. Это очень хорошие футболисты, находка для любого клуба. Мне непонятно решение «Зенита». Да, идет гонка за Лигу чемпионов, а это огромные деньги. Но…

У них обоих непростой характер? Покажите мне хорошего футболиста, у кого простой характер? Это нереально! Дзюба и Шатов – два абсолютно разных человека. Если футболист хорошо играет, тренер может простить ему какие-то неприятные слова, что-то еще. Но если ты не соответствуешь каким-то требованиям, можно начать и прислушиваться к словам… Но я бы предпочел исходить из того, что ребята не соответствуют видению футбола Манчини. Я понимаю, что есть интересы клуба, но о сборной тоже не надо забывать! Отпустите ребят играть, чтобы они смогли проявить себя в полной мере! Дайте шанс!» – сказал Балахнин.

Напомним, ранее главный тренер Роберто Манчини не взял Дзюбу и Шатова на первый зимний сбор сине-бело-голубых. В настоящее время игроки тренируются вместе с «Зенитом-2».