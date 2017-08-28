Балахнин: «Зениту» пока сложно играть с соперниками, которые ниже по классу»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что по результатам жеребьевки Лиги Европы, «Зениту» досталась довольна ровная группа, в которой сошлись «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

«Конечно же, «Зенит» очень сильная команда и выделяется на фоне соперников. Но мы прекрасно знаем, что ему пока сложно играть с соперниками, которые ниже по классу.

Это было видно по матчу квалификации к Лиге Европы с «Утрехтом». Да, петербуржцы прошли его, но с огромным трудом. Конечно, за первые два места с «Зенитом» попытаются побороться в первую очередь «Сосьедад» и «Русенборг».

При всем уважении сложно представить, что «Вардар» помешает петербуржцам», – считает Балахнин.