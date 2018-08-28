Балахнин: «Дзюба заслужил право стать капитаном сборной России»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил состав национальной команды, который сыграет в матчах с Турцией и Чехией.

— У каждого тренера есть свои критерии выбора капитана. Но обычно это лидер по игре, лидер в раздевалке. На данный момент явно выделяется Дзюба. Думаю, своей игрой и отношением к делу форвард «Зенита» заслужил право стать капитаном сборной.

— В сборную вернулся Нойштедтер, пропустивший ЧМ-2018. Вы хорошо знаете этого футболиста. Как думаете, для него это шанс закрепиться в составе сборной?

— Роман должен расценивать этот вызов именно как шанс доказать, что он достоин играть за сборную. Ему надо забыть все обиды, если они есть, и начать все с чистого листа. Нойштедтер – способный парень, который может принести пользу сборной.

— Кто из игроков, отмеченных вами на старте чемпионата, не получил вызова в сборную?

— Это неправильный подход — понравился или не понравился. В сборную надо вызывать тех, кто нужен и будет важен для команды. Да и пять туров – не такой большой срок, чтобы определить, способен футболист стабильно выступать на высоком уровне или нет.