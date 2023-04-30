Экс-тренер «Ростова» – о Карпине: «Всегда ищет причины. Поле у него виновато или судья»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поведении Валерия Карпина в матче со «Спартаком» (1:1).
- После финального свистка Карпин пошел разговаривать с главным арбитром Кириллом Левниковым, за что получил красную карточку.
- Тренер призвал журналистов «поднять шум» по поводу судейства.
«Когда теряешь два очка на последних секундах матча, трудно воспринимать это адекватно. Поэтому такая нервная реакция тренеров «Ростова». Так-то команду надо похвалить за игру со «Спартаком», хорошо противостояли такому сопернику.
Карпин – это Карпин. Он всегда так делает, ищет причины. Поле у него виновато или судья. Его надо воспринимать таким, какой он есть. А тут еще все на последних секундах произошло, что усугубило реакцию», – сказал Балахнин.
Источник: «РБ Спорт»