Экс-тренер «Ростова» – о Карпине: «Всегда ищет причины. Поле у него виновато или судья»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поведении Валерия Карпина в матче со «Спартаком» (1:1).

После финального свистка Карпин пошел разговаривать с главным арбитром Кириллом Левниковым, за что получил красную карточку.

Тренер призвал журналистов «поднять шум» по поводу судейства.

«Когда теряешь два очка на последних секундах матча, трудно воспринимать это адекватно. Поэтому такая нервная реакция тренеров «Ростова». Так-то команду надо похвалить за игру со «Спартаком», хорошо противостояли такому сопернику.

Карпин – это Карпин. Он всегда так делает, ищет причины. Поле у него виновато или судья. Его надо воспринимать таким, какой он есть. А тут еще все на последних секундах произошло, что усугубило реакцию», – сказал Балахнин.