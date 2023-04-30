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  • Экс-тренер «Ростова» – о Карпине: «Всегда ищет причины. Поле у него виновато или судья»

Экс-тренер «Ростова» – о Карпине: «Всегда ищет причины. Поле у него виновато или судья»

30 апреля 2023, 19:52
3

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поведении Валерия Карпина в матче со «Спартаком» (1:1).

  • После финального свистка Карпин пошел разговаривать с главным арбитром Кириллом Левниковым, за что получил красную карточку.
  • Тренер призвал журналистов «поднять шум» по поводу судейства.

«Когда теряешь два очка на последних секундах матча, трудно воспринимать это адекватно. Поэтому такая нервная реакция тренеров «Ростова». Так-то команду надо похвалить за игру со «Спартаком», хорошо противостояли такому сопернику.

Карпин – это Карпин. Он всегда так делает, ищет причины. Поле у него виновато или судья. Его надо воспринимать таким, какой он есть. А тут еще все на последних секундах произошло, что усугубило реакцию», – сказал Балахнин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Балахнин Сергей Карпин Валерий
Комментарии (3)
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semm
1682879555
так Карпуша всегда был быдловатым хамом, а чего от него ещё ждать - он всегда находит "отмазки" все у него виноваты, только не он!
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DOCTOR PENALTY
1682889259
Завистник ты сраный, Балахнин. Не позовут тебя в "Ростов".
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Kont
1683007582
Недотренер Балахнин , хотя был неплохим игроком . Просто старается привлечь внимание к своей персоне.
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