Карпин призвал журналистов «поднять шум» по поводу судейства

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин хочет, чтобы судейство в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) было предано огласке.

– К судьям пошли после игры. О чем говорили?

– Про футбол. Вы говорите про судей. Что мне говорить? Главная претензия: человек идет на мяч, его сбивают, судья молчит, а на наши ворота идет атака. Вы должны об этом говорить, а не я! Вам ничего за это не будет. А я наговорю здесь… Поднимайте шум, говорите об этом.