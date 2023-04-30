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  • Карпин призвал журналистов «поднять шум» по поводу судейства

Карпин призвал журналистов «поднять шум» по поводу судейства

30 апреля 2023, 14:35
75

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин хочет, чтобы судейство в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) было предано огласке.

– К судьям пошли после игры. О чем говорили?

– Про футбол. Вы говорите про судей. Что мне говорить? Главная претензия: человек идет на мяч, его сбивают, судья молчит, а на наши ворота идет атака. Вы должны об этом говорить, а не я! Вам ничего за это не будет. А я наговорю здесь… Поднимайте шум, говорите об этом.

  • Карпина удалили после финального свистка.
  • Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.
  • «Спартак» забил спасительный гол на 90+4 минуте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (75)
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ScarlettOgusania
1682854905
"Поднимайте шум, говорите об этом" - Карпуша ещё и провокатор-обиженка)
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grb651
1682856600
Гопарь эстонский разошелся и расходился как так пеналь не назначили? он ведь так к пенальти привык в чужие ворота а тут не ту? Душа гопаря это вынести не в силах))
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NewLife
1682856897
Ты на кого пипку теребишь, на синит)) Ну и дурак, можешь дальше психовать, это бесполезно - немытые должны стать чемпионами, спроси у Дюкова)).
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MDAR
1682857511
Помнится мне, когда Спартак жаловался на судейство, то Валера говорил, что нужно использовать свои моменты, а не жаловаться. А что теперь то случилось??? Используйте свои моменты говорят все, но когда их коснется, все начинают жаловаться на судей. И Валера туда же.
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alp
1682859655
мне не очень нравится эта фраза, но, после тех переговорах с судьями и последними турами, не могу удержаться очень стыдно за Спартак...
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Генрих1212
1682859792
Проигравший всегда ищет отмазки, только не по делу и факту. Не заметил, каких то грубых ошибок судьи. А мелких, в каждом матче вагон.
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ivany4
1682860066
Когда Спартак уже два или года в начале каждого сезона говорит об отвратительном судействе, вплоть до готовности увести команду с поля, то все только прихахатывают и гыгыкают. Даже здесь, в явных судейских ошибках, о которых пишут спартачи, все только язвят и поощряют блохастых, в их стремлении всех унизить. Вот и получайте ответки. Болотные еще в сентябре себе чемпионство купили. И при этом из прошедших 26 матчей, как минимум в 11 им давали судейскую "фору". Так что вините себя, и продолжайте прихахатывать. Только из-за таково судейства, и тренера уезжают, и руководители клубов уходят в знак протеста. Да похоже и футболистам уже это надоело, отсюда и такие игры. Только слепой и тупой не видит и не понимает, как и ради кого делается результ
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FCSpartakM
1682863397
Когда Валере предъявляли за слишком докуйа пендалей , он рассказывал, что все поставлены правильно, а как вогнали мяч на 94 минуте, то сразу заверещал
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R_a_i_n
1682864752
Карпин дело говорит. Слишком много размытостей у нас. То крови же не было, то руку на спину всё-же положил...
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ivany4
1682881120
Совсем сайт загадили укронацисты!!! Модераторы, вы спите или вы с ними???
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