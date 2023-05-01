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    • Песьяков раскритиковал судейство Левникова в матче со «Спартаком»

    Песьяков раскритиковал судейство Левникова в матче со «Спартаком»

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал работу судьи Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

    «Нужно ли было засчитывать гол «Спартака»? Учитывая, что судья добавил три минуты, есть смысл задать такой вопрос.

    У меня больше претензий к тому, что до этого фолили на Миронове в центре поля. Это чистый фол. Я видел своими глазами, как судья поднес свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть», – сказал Песьяков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2023 14:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +366

      cska1948 1 мая, 17:44

      Почему Левников передумал свистеть? Да потому, что вспомнил, какие инструкции он получил перед этой игрой.

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    • ...
      Рейтинг: +21323

      derrik2000 1 мая, 16:09

      Ладно.
      Согласен.
      Судил Левников отвратительно.
      В пользу Спартака.
      Но ПА-ЧИ-МУ НЕ ИГРАЛИ ДО ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА???
      ПА-ЧИ-МУ прижались к своим воротам и, все как один, стали смотреть на судью???
      ИГРАТЬ НУЖНО ВЕСЬ МАТЧ!
      А так-то молодцы, конечно. Хорошо играли. Если бы ещё после матча Лукойл убрал из зарплаты этих "недо..." и отдал вам, было бы справедливо.

      0
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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Persona_non_Grata 1 мая, 17:17

      Хахаха !!! Вот как можно писать такую фуйню ??? ((( Матч то вообще смотрел или "заготовками" пользуешься ??? По поводу Левникова даже спорить не буду - это бессмысленно, но писать такое про Ростов "А так-то молодцы, конечно. Хорошо играли." !!! ((( - ЭТО КОНЕЧНО НЕЧТО. 80 минут две команды соревновались в ГОВНО футболе, практически без моментов и с ОГРОМНЫМ количеством взаимных ошибок и это команды занимающие 2-3 место и на вполне хорошем поле !!! Забив достаточно случайный гол после неудачной игры Селихова, были просто прижаты к воротам и судорожно отбивались и только случайности и косяки Спартака в завершении не позволили им сравнять счет раньше ((( Ну "а в остальном - всё хорошо прекрасная маркиза" И это персонаж еще претендует на "ценит

      2
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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Persona_non_Grata 1 мая, 17:36

      И это персонаж еще претендует на "ценителя и знатока" футбола. СМЕХ ДА И ТОЛЬКО !!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +21323

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 мая, 18:47

      зарема, нах пошла. к федунишке. как-то быстро он тебя с себя сёдни снял. надоела поди. ))

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    • ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata 1 мая, 15:49

      Какой смысл спрашивать участников матча, ну давайте спросим игроков Спартака - что они думают ... - уверен что будут полностью противоположного мнения ...

      2
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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 1 мая, 15:08

      Передумал свистеть, потому что вспомнил цифру, которую ему написали на салфетке.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1722

      ScarlettOgusania > DOCTOR PENALTY 1 мая, 19:25

      Левников не свистнул, значит фола не было) а ты не "свистишь", что всю жизнь за Спартак болеешь?

      1
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      Рейтинг: +3352

      Опорник84 1 мая, 15:00

      Пися и в Африке пися.

      3
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