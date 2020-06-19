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  • Балахнин: «Ростов» едет в Сочи мальчишками из академии, руководить будет тренер дубля. Это будет не профессиональная команда, матч – профанация»

Балахнин: «Ростов» едет в Сочи мальчишками из академии, руководить будет тренер дубля. Это будет не профессиональная команда, матч – профанация»

19 июня 2020, 12:15
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин подтвердил, что команда проведет матч 23-го тура РПЛ против «Сочи» воспитанниками академии. Эксперт считает встречу профанацией.

«Ростов» едет на матчи мальчишками из академии. Я это знаю точно. Руководить командой будет тренер дубля. В какой-то степени сегодняшний матч можно назвать профанацией. Конечно, это совсем не то, это будет не профессиональная команда. «Ростов» собирал этот состав по зернышку, у кого-то есть контракты, у кого-то нет, это же молодые ребята. Была целая череда проблем с этим.

Они буквально на днях начали тренировки после долгого перерыва. Никто специально не готовился к игре. Для молодых – это шанс сыграть в премьер-лиге. Возможно, для некоторых это будет единственный раз в жизни. Не знаю, каким будет счет в матче, сложно говорить о самой игре. Хочется верить, что они достойно сыграют против «Сочи», – сказал Балахнин «Р-Спорт».

  • Ростовчане вылетят на игру за четыре часа до ее начала.
  • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Балахнин Сергей
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1592560709
Господин Дюков, что можете сказать по этому поводу?
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