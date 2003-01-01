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    «Ростов» вылетит на матч с «Сочи» за четыре часа до стартового свистка. За ростовчан сыграют 16-17-летние футболисты

    Матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» состоится. За гостей сыграют воспитанники академии.

    «За ростовчан сыграют ребята 16-17 лет, которые в следующем сезоне должны были выступать за молодежку. Чартер из Ростова вылетает в 16:00. То есть с аэропорта на матч – и сразу домой. Парней, ясное дело, трясeт», – сообщил журналист Артур Каратай.

    • В «Ростове» на этой неделе случилась вспышка коронавируса, основная команда ушла на двухнедельный карантин.
    • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.

    Источник: твиттер Артура Каратая

    Краснодарский футбольный журналист. Аудитория в твиттере - более 1,9 тысячи подписчиков.

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1005

      seth343 8 минут назад

      Выставили бы равноценный состав, было бы норм, а так вас еще больше ненавидеть будут и очень долго...

      -1
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      Рейтинг: +247

      477 18 минут назад

      РОСТОВ,ребятки мы с вами! Удачи ВАМ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2700

      +50/-50 24 минуты назад

      "Чартер из Ростова вылетает в 16:00."
      Полётное время, бодяга в аэропорту, выезд на стадик. Бутсы-то хоть успеют надеть. Зато, что бы опробовать поле, я уже и не говорю. Слава тов. Дюкову.

      0
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      Рейтинг: +3795

      Дядя Серёжа 26 минут назад

      Лишь бы пацанов не травмировать физически, игра начнётся - эмоции упорядочатся.
      Каждый когда-то пацаном играл против мужиков

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1601

      Cleaner 33 минуты назад

      А что не за час до стартового свистка? Ростов, зачем молодежку свою подставляешь? Нехорошо это.(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2700

      +50/-50 36 минут назад

      А РПЛ не хочет понести ответственность за эту игру. Или в нашей стране руководящий и должностной состав ответственности не несёт?
      Это результат бездарной политики РПЛ. Или не так, господа.
      Берегите себя и своих близких.

      2
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      Рейтинг: +1601

      Cleaner > +50/-50 30 минут назад

      Не так. Какие претензии к руководству РПЛ в данном вопросе? Они все расписали. В ФК Ростов проигнорировали рекомендации. Перенос матча в регламенте прописан - при согласии обеих команд. Что не так то?

      0
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      Рейтинг: +9065

      ufos73 36 минут назад

      Зря, надо было просто слать всех туда же, куда их послали...

      0
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      Рейтинг: +1601

      Cleaner 44 минуты назад

      Не, ну посмотрел я состав молодежки. Какие 16 лет? Там и 18-19-20 лет есть ребята. Когда еще им шанс за основную команду сыграть представится?

      0
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      Рейтинг: +1558

      Ден 781 46 минут назад

      Сочи позорники, могли тоже вторым составом сыграть

      0
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      Рейтинг: +2700

      +50/-50 > Ден 781 34 минуты назад

      Нет, не могли. При наличии полного состава. Игра в поддавки здесь не проходит.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1601

      Cleaner > Ден 781 27 минут назад

      Да, могли вторым составом сыграть. А могли и на перенос матча согласиться. Но БОЯТСЯ Сочи вылететь из РПЛ. Потому и решили, что лучше позор, чем ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +1501

      Genz 56 минут назад

      Поздравляю, страна. Ожидается грандиозный скандал. В декларации по правам человека в марте появился пункт,где запрещается принимать на работу лиц не достигших 17 лет без согласия родителей и разрешения организации (в данном случае рфс). Одного разрешения рфс недостаточно. 2003 г. Рождения будут дети,которым ещё нет 17 лет. Любой правозащитник подаст жалобу в ЕСПЧ и накажут руководителей , результат аннулируют. Уже был прецедент в Испании и Карпин это знает. Ростов продумал жестокий способ подставить Сочи. УЕФА введут определённые запреты,штраф и снимут очки с Сочи

      2
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      ...
      Рейтинг: +15140

      bset > Genz 51 минуту назад

      Вот только после 1 июля никто соблюдать решения ЕСПЧ у нас в стране не планирует.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1074

      волчарик > Genz 49 минут назад

      Ради скандала и сраных 3 очков решили детей поломать?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1601

      Cleaner > Genz 42 минуты назад

      Сам то понял, что написал? Или у вас в институте недавно лекция на эту тему была?

      0
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      Рейтинг: +9065

      ufos73 > Genz 38 минут назад

      УЕФА не может вмешиваться во внутренние чемпионаты, там даже по своим правилам играть можно, УЕФА может наказать лишь тем, что не пустит клубы из этого чемпа в свои чемпы...

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