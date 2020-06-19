«Ростов» вылетит на матч с «Сочи» за четыре часа до стартового свистка. За ростовчан сыграют 16-17-летние футболисты

Матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» состоится. За гостей сыграют воспитанники академии.

«За ростовчан сыграют ребята 16-17 лет, которые в следующем сезоне должны были выступать за молодежку. Чартер из Ростова вылетает в 16:00. То есть с аэропорта на матч – и сразу домой. Парней, ясное дело, трясeт», – сообщил журналист Артур Каратай.