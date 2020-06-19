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  • «Ростов» вылетит на матч с «Сочи» за четыре часа до стартового свистка. За ростовчан сыграют 16-17-летние футболисты

«Ростов» вылетит на матч с «Сочи» за четыре часа до стартового свистка. За ростовчан сыграют 16-17-летние футболисты

19 июня 2020, 10:20
34

Матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» состоится. За гостей сыграют воспитанники академии.

«За ростовчан сыграют ребята 16-17 лет, которые в следующем сезоне должны были выступать за молодежку. Чартер из Ростова вылетает в 16:00. То есть с аэропорта на матч – и сразу домой. Парней, ясное дело, трясeт», – сообщил журналист Артур Каратай.

  • В «Ростове» на этой неделе случилась вспышка коронавируса, основная команда ушла на двухнедельный карантин.
  • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.

Источник: твиттер Артура Каратая

Краснодарский футбольный журналист. Аудитория в твиттере - более 1,9 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (34)
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Boeung777
1592552694
Да, ситуация зашкаливает своей абсурдностью и позорностью.
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kara-mba
1592552871
Теперь Сочи с говном смешают. И правильно сделают.
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Ильяс90
1592552984
Двойные стандарты в действии. Когда Ротенбергу переносили, всё норм было
Ответить
+50/-50
1592554957
А РПЛ не хочет понести ответственность за эту игру. Или в нашей стране руководящий и должностной состав ответственности не несёт? Это результат бездарной политики РПЛ. Или не так, господа. Берегите себя и своих близких.
Ответить
Дядя Серёжа
1592555548
Лишь бы пацанов не травмировать физически, игра начнётся - эмоции упорядочатся. Каждый когда-то пацаном играл против мужиков
Ответить
477
1592556004
РОСТОВ,ребятки мы с вами! Удачи ВАМ!
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seth343
1592556605
Выставили бы равноценный состав, было бы норм, а так вас еще больше ненавидеть будут и очень долго...
Ответить
vladimir-7
1592557266
Настоящий пионеротряд Ростова едет играть с мужиками филиала Зенита.
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DOCTOR PENALTY
1592561045
Пацаны, всей страной болеем за вас!!!
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JTherry
1592562087
в бой идут одни пацаны...
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