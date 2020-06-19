«Ростов» вылетит на матч с «Сочи» за четыре часа до стартового свистка. За ростовчан сыграют 16-17-летние футболисты

Матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» состоится. За гостей сыграют воспитанники академии.
«За ростовчан сыграют ребята 16-17 лет, которые в следующем сезоне должны были выступать за молодежку. Чартер из Ростова вылетает в 16:00. То есть с аэропорта на матч – и сразу домой. Парней, ясное дело, трясeт», – сообщил журналист Артур Каратай.
- В «Ростове» на этой неделе случилась вспышка коронавируса, основная команда ушла на двухнедельный карантин.
- Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
- «Ростов» в таблице идет четвертым.
Источник: твиттер Артура Каратая
Краснодарский футбольный журналист. Аудитория в твиттере - более 1,9 тысячи подписчиков.