Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балахнин: «Ростов» сыграет в закрытый футбол с «Зенитом»

26 августа 2017, 07:04
6

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил шансы на успех своей бывшей команды в предстоящем матче с «Зенитом». По его словам, команде Роберто Манчини придется сложнее при подготовке к этой встрече, учитывая сложное противостояние в Лиге Европы с «Утрехтом».

«У «Зенита» была игра в Лиге Европы против «Утрехта». Это отправной момент в подготовке к матчу с «Ростовом», потому что выход в групповой этап еврокубка очень важен для петербуржцев. Встреча с голландцами на этой неделе стояла для «Зенита» особняком. «Ростову» в этом плане проще, поскольку они работают в недельном цикле. А вот команде Манчини будет очень непросто.

Я изначально не ждал провала. Да, состав значительно обновился, «Ростов» покинуло много футболистов, зарекомендовавших себя в еврокубках. Но на их место пришли квалифицированные исполнители уровня РФПЛ. Возможно, нахождение «Ростова» вверху таблицы несколько неожиданно, но и прочить им последние места изначально было неправильно. Неясно, как дело пойдет дальше – команда еще не играла с топовыми соперниками. Но ростовчане выжали из себя максимум на старте сезона, и очень важно, что они не растеряли заработанные очки.

Футбол со стороны «Ростова» однозначно будет закрытым. Структура игры команды Кучука очень вязкая, поэтому ждать искрометного футбола от них не приходится – при игре в пять защитников, четырех полузащитников и одного нападающего это нереально. И все будет зависеть от того, как «Зенит» будет выглядеть после матча с «Утрехтом». «Краснодар» играл против «Ростова» на прошлой неделе, через три дня после встречи в Лиге Европы с «Црвеной Звездой» (3:2). И команде Игоря Шалимова тоже пришлось тяжело. Думаю, с чем-то подобным столкнется и «Зенит». Против них все играют с сильным настроем, и это сказывается на игре петербуржцев. Но пока мастерство и подбор футболистов позволяют им при не самой выдающейся игре набирать очки с командами уровня «Амкара». Встречи со статусными соперниками вроде «Спартака» (5:1), на которые никого не надо настраивать, даются им гораздо легче», – заявил Балахнин.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» состоится в воскресенье, 27 августа, на стадионе «Санкт-Петербург» в 20:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Балахнин Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjoga
1503734821
А кто-то считал, что Ростов бросится "давить" Зенит? Ничего нового в комментарии нет! Удачи Ростову!
Ответить
prezent2017
1503738522
Кто бы сомневался, что вся ростовский отстой осядет в своей штрафной. Но это им не поможет, даже если Дзюбу в атаку выпустят. Дзюба сейчас злющий, а один гол всю гнусную тактику Кучака развалит.
Ответить
Таганский
1503740289
Посмотрим, матч покажет.. Удачи Ростову!!
Ответить
андрей андреев
1503767598
Надеюсь Зенитовцы будут как выжатые бакланы
Ответить
Анжанер не миллинэр
1503782330
Ростовщики сыграют как привыкли играть, будут контрить , чем они и опасны.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
10
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
7
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+