Балахнин: «Ростов» сыграет в закрытый футбол с «Зенитом»

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил шансы на успех своей бывшей команды в предстоящем матче с «Зенитом». По его словам, команде Роберто Манчини придется сложнее при подготовке к этой встрече, учитывая сложное противостояние в Лиге Европы с «Утрехтом».

«У «Зенита» была игра в Лиге Европы против «Утрехта». Это отправной момент в подготовке к матчу с «Ростовом», потому что выход в групповой этап еврокубка очень важен для петербуржцев. Встреча с голландцами на этой неделе стояла для «Зенита» особняком. «Ростову» в этом плане проще, поскольку они работают в недельном цикле. А вот команде Манчини будет очень непросто.

Я изначально не ждал провала. Да, состав значительно обновился, «Ростов» покинуло много футболистов, зарекомендовавших себя в еврокубках. Но на их место пришли квалифицированные исполнители уровня РФПЛ. Возможно, нахождение «Ростова» вверху таблицы несколько неожиданно, но и прочить им последние места изначально было неправильно. Неясно, как дело пойдет дальше – команда еще не играла с топовыми соперниками. Но ростовчане выжали из себя максимум на старте сезона, и очень важно, что они не растеряли заработанные очки.

Футбол со стороны «Ростова» однозначно будет закрытым. Структура игры команды Кучука очень вязкая, поэтому ждать искрометного футбола от них не приходится – при игре в пять защитников, четырех полузащитников и одного нападающего это нереально. И все будет зависеть от того, как «Зенит» будет выглядеть после матча с «Утрехтом». «Краснодар» играл против «Ростова» на прошлой неделе, через три дня после встречи в Лиге Европы с «Црвеной Звездой» (3:2). И команде Игоря Шалимова тоже пришлось тяжело. Думаю, с чем-то подобным столкнется и «Зенит». Против них все играют с сильным настроем, и это сказывается на игре петербуржцев. Но пока мастерство и подбор футболистов позволяют им при не самой выдающейся игре набирать очки с командами уровня «Амкара». Встречи со статусными соперниками вроде «Спартака» (5:1), на которые никого не надо настраивать, даются им гораздо легче», – заявил Балахнин.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» состоится в воскресенье, 27 августа, на стадионе «Санкт-Петербург» в 20:00 по московскому времени.