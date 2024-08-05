Балахнин – о Карпине: «У него всегда, когда команда проигрывает, что-то не так. Крыша не так стоит. Кто-то ошибся. Какая-то случайность»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал высказывание главного тренер команды Валерия Карпина, который заявил, что ему понравилась игра подопечных в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

– Я не знаю, что Карпин имел в виду, когда говорил, что ему понравилась игра «Ростова». Это его личное дело и мнение. Может, он и правда получил удовольствие от этого всего. Кто-то из великих говорил: «Если ты хочешь исправлять ошибки, нужно для начала их признать».

Очевидно, «Ростов» играл с «Зенитом» не так, как надо, раз пропустил пять мячей. Вы же знаете Карпина. У него всегда, когда команда проигрывает, что-то не так. Крыша не так стоит. Кто-то ошибся. Какая-то случайность. Он по-своему все видит.

– «Ростов» часто бодро начинает сезон, а потом следует провал.

– Про «Ростов» можно сказать, что это хорошая команда, в ней перспективные ребята. Но они играют на пределе. А играть всегда на пределе – трудно, обязательно будет сбой. Уровень состава, длина скамейки «Ростова» не позволяют поднять порог возможностей. Плюс сильный соперник в лице «Зенита», который попался, и его недооценка. Отсюда 0:5 на табло.

Не вижу тут чего-то страшного. В принципе, Карпин говорил, что состав «Ростова» надо улучшать. Команда по сравнению с прошлым сезоном вообще не изменилась – ни по составу, ни по игре. А вот «Зенит» сейчас предстал другим. И многие пока к этому не готовы.