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  • Балахнин – о Карпине: «У него всегда, когда команда проигрывает, что-то не так. Крыша не так стоит. Кто-то ошибся. Какая-то случайность»

Балахнин – о Карпине: «У него всегда, когда команда проигрывает, что-то не так. Крыша не так стоит. Кто-то ошибся. Какая-то случайность»

5 августа 2024, 11:16
3

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал высказывание главного тренер команды Валерия Карпина, который заявил, что ему понравилась игра подопечных в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

– Я не знаю, что Карпин имел в виду, когда говорил, что ему понравилась игра «Ростова». Это его личное дело и мнение. Может, он и правда получил удовольствие от этого всего. Кто-то из великих говорил: «Если ты хочешь исправлять ошибки, нужно для начала их признать».

Очевидно, «Ростов» играл с «Зенитом» не так, как надо, раз пропустил пять мячей. Вы же знаете Карпина. У него всегда, когда команда проигрывает, что-то не так. Крыша не так стоит. Кто-то ошибся. Какая-то случайность. Он по-своему все видит.

– «Ростов» часто бодро начинает сезон, а потом следует провал.

– Про «Ростов» можно сказать, что это хорошая команда, в ней перспективные ребята. Но они играют на пределе. А играть всегда на пределе – трудно, обязательно будет сбой. Уровень состава, длина скамейки «Ростова» не позволяют поднять порог возможностей. Плюс сильный соперник в лице «Зенита», который попался, и его недооценка. Отсюда 0:5 на табло.

Не вижу тут чего-то страшного. В принципе, Карпин говорил, что состав «Ростова» надо улучшать. Команда по сравнению с прошлым сезоном вообще не изменилась – ни по составу, ни по игре. А вот «Зенит» сейчас предстал другим. И многие пока к этому не готовы.

  • «Ростов» занимает 7-е место в РПЛ с 4 очками.
  • Карпин возглавляет команду с марта 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Балахнин Сергей Карпин Валерий
Комментарии (3)
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БАЗАРА НЕТ
1722845994
Даже читать не стал этого урода! Ты сам то чего добился ублюдкин!? Карпин говорит все так как думает,а ты все время хвостом крутишь ни нашим ни вашим,не понять что у тебя в твоём ведре
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FCSpartakM
1722850714
Слишком легко дают забивать зениту. И тут даже не Ростов , тот же Рубин. 3 гола просто дурака забито. Пенальти, то защитник подпрыгнул вдоль ворот, то навес в створ и гол. Трудно что-то делать, когда ты сам даешь подарки сопернику. А зенит нужно смотреть, как он в этом году будет играть со своими преследователями. В том году было печально все. Стали чемпами по сути из-за того, что больше очков набрали с низовыми командами, нежели другие.
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Башка-Кэй-yandex
1722881504
Этот проигрыш следовало и ожидать,после очень слабой игры против Локо,там даже нормально не могли после перехвата, выводить нападающего на ударную позицию,пуляюли как попало,пуляли, только не в ворота,футболистами ещё называются
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